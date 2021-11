‘Dancing With the Stars’ place JoJo Siwa en bas de la liste, prenant les fans par surprise

Danse avec les stars a laissé les téléspectateurs sous le choc lundi soir après qu’un duo de danseurs ait été salué alors que les premiers de la compétition se sont classés parmi les deux derniers. Après avoir fait de leur mieux sur la piste de danse lors d’une soirée célébrant la musique du légendaire groupe de rock Queen, JoJo Siwa et la pro Jenna Johnson ont failli écourter leur voyage vers le Mirrorball Trophy lorsqu’ils ont atterri dans les deux derniers, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. médias.

Au cours du dernier épisode de la saison 30, Siwa et Johnson ont frappé la salle de bal avec un tango sur « Body Language ». La performance a été très appréciée des juges, avec Derek Hough, louant la danse comme « un tango tentant et alléchant ! Yo, c’était tellement avant-gardiste, expérimental. J’ai vraiment adoré ! Bruno Tonioli, quant à lui, a déclaré que la performance du duo était « slinky, sexy cool excellente ». Le couple a reçu 39 points sur 40 possibles pour la danse avant que Siwa ne retourne dans la salle de bal plus tard dans la nuit pour le relais, où elle a exécuté le fox-trot sur « Pressure » aux côtés d’autres célébrités concurrentes Olivia Jade Giannulli et Jimmie Allen. Cependant, sa performance n’a pas suffi à lui faire gagner des points supplémentaires, Giannulli ayant remporté les quatre points bonus de la manche.

Malgré leurs scores élevés et leurs performances toujours impressionnantes, Siwa et Johnson ont atterri dans les deux derniers aux côtés de Mike « The Miz » Mizanin et du pro Witney Carson. Grâce à ses bons scores tout au long de la compétition, les juges ont voté à l’unanimité pour sauver Siwa, bien que le choc de son élimination, aussi bref soit-il, a eu un fort impact sur les téléspectateurs, dont beaucoup ont exprimé leur choc sur Twitter.

« JoJo siwa entre dans l’histoire en dansant avec une autre femme sur [DWTS], a obtenu le deuxième score le plus élevé de la soirée et a TOUJOURS atterri dans les deux derniers lors de l’élimination », a écrit un autre téléspectateur choqué. « Je ne veux plus entendre personne dire qu’elle ne fait plus jamais rien de révolutionnaire. les homophobes sont fous et ne votent PAS. »

« Je suis surpris que le vote du public soit si pondéré qu’il puisse plonger quelqu’un du haut vers le bas », a partagé quelqu’un d’autre. « Ça ne devrait pas être mathématiquement possible. »

« C’est tellement faux! Jojo est dans les 2 derniers », a écrit une personne qui a également partagé un gif du personnage de The Big Bang Theory de Jim Parson, Sheldon Cooper, en disant: « ça sent le bs pour moi ».

« Vous devez tous vous préparer pour la semaine prochaine et voter pour Jojo et Jenna le [DWTS] », a demandé un téléspectateur. « Je ne sais pas si c’était le jour opposé ou si vous testiez tous le système, ne laissez pas cela se reproduire! »

« Ils ont mis n’importe qui en bas de la liste. Les scores ne veulent rien dire », a commenté quelqu’un d’autre. « Jojo a eu les scores les plus élevés pendant des semaines. DES SEMAINES! »

