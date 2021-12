« Dancing With the Stars » pro à coup sûr avec une affaire de garde à la suite d’un divorce

L’ex-femme de Dancing With the Stars pro Gleb Savchenko, Elena Samodanova, demande la garde physique à temps plein de leurs deux filles et une pension alimentaire supplémentaire. Savchenko et Samodanova ont annoncé leur séparation pour la première fois en novembre 2020 après 14 ans de mariage au milieu d’allégations d’infidélité du pro DWTS, mais les deux ex se sont concentrés sur la coparentalité avec peu de drame public depuis lors.

Dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par PEOPLE, Samodanova blâme l’emploi du temps chargé de Savchenko en tant que danseuse professionnelle pour ce qu’elle prétend être l’incapacité de son ex à mener à bien le partage de garde original 50/50 pour les filles Olivia, 11 ans, et Zlata, 4 ans. « [Savchenko] voyage beaucoup en tant que danseur professionnel et n’est pas disponible pour exercer le calendrier actuel de garde/visite », a écrit Samodanova dans les documents judiciaires, demandant que Savchenko se voit confier la garde en alternance le week-end ainsi que deux visites en semaine avec les filles.

« Dans ce cas, il est dans le meilleur intérêt des enfants mineurs d’être confiés à leur mère plutôt qu’à une baby-sitter », a-t-elle poursuivi, affirmant que l’emploi du temps chargé de son ex lui a » rendu impossible » de s’occuper des enfants – de les aider à faire leurs devoirs et de les emmener à l’école à l’heure pour s’assurer qu’ils vont au lit et les emmener à des activités parascolaires.

Samodanova a également affirmé qu’Olivia avait eu du mal à faire ses devoirs à l’école sous la garde de son père et qu’« au moins une fois » elle avait été laissée seule à la maison. En 2022, Savchenko a programmé le tournage de DWTS, part en tournée, organise un camp de danse au Mexique et siège comme juge pour une prochaine saison de la version suédoise de DWTS, qui, selon Samodanova, nécessite un changement de garde.

« Après avoir pris conscience de [Savchenko]l’horaire de travail de et j’ai réalisé qu’il ne serait pas en mesure de s’occuper des enfants comme nous l’avions envisagé lorsque nous avons formulé notre plan parental, j’ai proposé de [Savchenko] que les enfants vivent avec moi à temps plein pendant la saison et la tournée de DWTS », a-t-elle déclaré dans des documents judiciaires. « Je m’assurerais que nos filles passent du temps avec leur père lorsqu’il est disponible. Ma suggestion était basée sur l’intérêt supérieur de nos enfants, car ils ont besoin de stabilité. L’intimé a insisté pour que nos filles restent avec sa nounou pendant qu’il n’est pas disponible et voyage pendant au moins trois mois. »

En plus de la garde à temps plein des enfants, Samodanova a demandé à Savchenko de payer sa pension alimentaire « sur la base de la situation financière actuelle des deux parties » ainsi que ses honoraires d’avocat d’un montant de 10 000 $. Savchenko n’a pas encore répondu publiquement au dossier.