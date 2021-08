‘Dancing With the Stars’ Saison 30 Cast Actualités, théories, rumeurs

Dancing With the Stars ne devrait pas être diffusé sur ABC avant le 20 septembre, mais les fans attendent avec impatience la fin de la 30e (oui, vraiment!) Saison de l’émission. Hé, nous avons besoin de quelque chose à regarder après la fin de la saison 7 de Bachelor in Paradise pour l’année, amirite ou amirite?

Peut-être la partie la plus amusante de Danse avec les stars – eh bien, en plus de regarder le spectacle, bien sûr – est de théoriser sur toutes les célébrités fastueuses qui se sont volontairement inscrites à la torture télévisée publique plusieurs semaines de formation en danse dans l’espoir de gagner le convoité trophée boule à facettes. Nous avons déjà quelques théories pour la saison 30, alors allons-y !

Chris Harrison

Craig Sjodin.

Chris est toujours en retrait après avoir reçu ce gros chèque pour avoir quitté la franchise The Bachelor à la suite de ses commentaires controversés sur Rachael Kirkconnell. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est parti pour de bon – une source aurait déclaré à RadarOnline que Chris avait été approché pour apparaître dans l’émission et qu’il pensait à tort que c’était pour un concert d’hébergement. “Il était un peu contrarié quand il a réalisé que Tyra [Banks] le voulait comme candidat, mais après avoir surmonté son ego meurtri, Chris n’a pas dit non », a déclaré la source. Prenez cela avec un gros grain de sel, mais c’est néanmoins une rumeur intéressante.

Fran Drescher

Todd Williamson.

Personne d’autre ne pouvait donner vie à Danse avec les stars comme Fran Drescher. Je veux dire… imaginez les costumes qu’ils lui offriraient ! Elle serait en tête de la liste de souhaits des producteurs pour la saison à venir, et j’espère que cela se déroulera.

Hilaria Baldwin

Rob Kim.

Celui-ci est… un choix, mais les tabloïds sont convaincus qu’Hilaria est intéressée à sauter sur DWTS, selon OK ! magazine. Tout le scandale entourant le mensonge d’Hilaria sur son origine espagnole serait “l’or de la télévision pour Tyra Banks et Dancing With the Stars. Tyra a à nouveau rendu la série passionnante et n’a pas peur d’y lancer des personnes controversées. »

Tayshia Adams et Zac Clark

abc

Tayshia est déjà réservée et occupée étant donné qu’elle accueillera la saison de Michelle Young de The Bachelorette, donc à déterminer si elle pourra réellement apparaître dans l’émission. Zac, d’autre part, a exprimé son intérêt à éventuellement faire le spectacle lors d’une apparition sur le podcast Pretty Messed Up de Cheryl Burke. “Après AJ [McLean] l’a expliqué, comment dit-on non ?” il a dit. « Il y a dix ans, j’avais une aiguille dans le bras, et maintenant je suis assis ici en train de vous parler de toutes ces expériences folles. Cela n’arrive pas à n’importe qui.”

Kellyanne conway

Tasos Katopodis.

Encore une fois… un choix ! Kellyanne a fait la une des journaux après avoir été directrice de campagne de Donald Trump (et pour s’être disputée publiquement avec sa fille, Claudia, qui souhaite s’émanciper). Selon OK !, « Tyra et les autres cadres sont divisés en deux. Certains pensent que Kellyanne serait géniale ; d’autres pensent qu’elle divise trop pour une émission qui plait à la fois aux démocrates et aux républicains. »

Leann rime

Amanda Edwards.

LeAnn l’a tué pendant The Masked Singer l’année dernière, alors pourquoi les producteurs d’ABC ne voudraient-ils pas d’elle pour leur propre émission de télé-réalité?

Brian Austin vert

Paul Archuleta.

Brian était censé apparaître sur DWTS * la saison dernière *, mais il a dû se retirer de la série de manière inattendue et a ensuite été remplacé par Jesse Metcalfe. Il sort avec Sharna Burgess, pro du DWTS en ce moment, donc il devrait probablement faire équipe avec quelqu’un d’autre car elle a une règle stricte de ne pas sortir avec ses partenaires de danse !

Kamaru usman

Mike Roach.

Les combattants de l’UFC ne dansent pas que sur le ring, vous tous ! Kamaru a déclaré à TMZ Sports qu’il serait très ouvert pour rejoindre le casting de DWTS et a déclaré: “Je fais mon truc! C’est le truc avec moi, je comprends que la pratique rend parfait et je suis assez discipliné pour pouvoir m’y entraîner. Alors n’importe quoi, si j’ai besoin d’y travailler, fais les mouvements, apprends-les, boum ! Je suis là-dedans ! Je peux descendre.”

Luann de Lesseps

Manny Carabel.

Cette star de Real Housewives of New York City est souvent citée comme l’une des plus grandes femmes au foyer de tous les temps, alors voyons si elle arrive à l’amener sur la piste de danse cette année !

