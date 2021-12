‘Dancing With the Stars’ voudrait que Tyra Banks soit remplacée en tant qu’hôte

Tyra Banks a été un choix impopulaire en tant qu’hôte de Dancing With The Stars depuis qu’il a pris les rênes de Tom Bergeron et Erin Andrews en 2020, et cela pourrait être un désastre pour l’ancien mannequin. Monsters & Critics rapporte que beaucoup pensent que Banks a essayé de se concentrer sur elle-même et de s’éloigner des danseurs lors de la saison 30 de l’émission de compétition. Bien qu’il ait été initialement rapporté « que les producteurs n’ont pas blâmé Tyra pour la baisse des notes, il semble qu’ils pourraient de toute façon apporter un changement et la retirer en tant qu’hôte ».

Selon The Sun, les producteurs de DWTS recherchent un « A-lister » pour remplacer l’ancienne star américaine Next Top Model. Les rapports indiquent que « les dirigeants et les producteurs, dont Banks, rencontreront ABC pour » planifier 2022 « ».

Dans les jours qui ont précédé la première de la saison 30 le 20 septembre, les comptes sociaux officiels de DWTS ont partagé plusieurs publications faisant la promotion de la saison et taquinant quelles célébrités seront associées à une liste de danseurs professionnels en lice pour le trophée Mirrorball. Les messages, cependant, ont été bombardés de commentaires de fans exigeant que Banks soit évincé en tant qu’hôte en faveur des retours de Bergeron et Andrews. Certains fans ont même menacé de ne pas regarder la nouvelle saison si Banks restait en poste, une personne écrivant en réponse à un message du 4 septembre : « Débarrassez-vous de votre hôte et j’envisagerai de regarder cette saison ». De nombreux téléspectateurs de DWTS semblent être d’accord avec ce sentiment, un autre demandant : « Est-ce que Tyra peut s’en aller ? »

De nombreux fans se sont plaints qu’avec Banks en tant qu’hôte, l’émission avait radicalement changé. En réponse à un message de l’émission, un téléspectateur a écrit : « Je souhaite juste que vous obteniez un hôte décent. Tom et Erin étaient parfaits… maintenant c’est l’émission de Tyra. Passe difficile. » Une autre personne a également demandé que Bergeron et Andrews reprennent leurs anciens postes, écrivant que contrairement à Banks, les deux anciens hôtes « savaient qu’il s’agissait des candidats, pas de l’hôte ». Quelqu’un d’autre a dit que Banks avait « gâché ce spectacle ».

Les commentaires sont similaires à ceux qui ont surgi immédiatement après la confirmation de Banks en tant qu’hôte de la saison 29. Banks a été nommé hôte quelques jours seulement après que Bergeron, et plus tard Andrews, ont révélé que Dancing With the Stars « continuerait sans moi ». L’annonce a immédiatement déclenché des réactions négatives et a même incité plusieurs pétitions à demander à DWTS de revenir sur sa décision. Au fur et à mesure que la saison 29 se poursuivait, les fans ont fréquemment fait part de leurs plaintes à propos de Banks en ligne, bien que de nombreux danseurs professionnels de l’émission aient applaudi Banks comme ayant fait un « travail incroyable ».