D’Android 12 à Oculus : voici quelques-unes de nos plus grandes actualités de 2021

Une autre année s’est écoulée alors que nous terminons et nous préparons à entrer dans la nouvelle année avec une avalanche d’annonces du CES 2022. Mais avant la fin de l’année, nous avons décidé de revenir sur certains des plus grands moments qui ont façonné 2021 pour nos lecteurs. Ce n’est pas une liste exhaustive, étant donné qu’Android Central a publié plus de 3 000 articles d’actualité tout au long de 2021, couvrant diverses catégories d’Android, Amazon, PlayStation, Oculus, etc. Cependant, ce sont quelques-uns des sujets les plus notables que nous avons couverts tout au long de l’année.

Galaxy Watch 4 et Wear OS 3

Source : Daniel Bader / Android Central

Google annonçant Wear OS 3 était une grosse affaire car cela signifiait qu’il allait enfin faire quelque chose au sujet de sa plate-forme portable, qui pendant un certain temps semblait presque abandonnée. La société a promis des performances plus rapides, une meilleure efficacité, de nouvelles expériences d’applications et même des intégrations avec Fitbit. Cependant, la plus grande nouvelle de toutes a été le partenariat avec Samsung pour lancer la première smartwatch Wear OS 3.

Et après des années pendant lesquelles Samsung a plus ou moins essayé de faire son propre truc avec Tizen, 2021 a vu sa relation avec Google se développer, ce qui a sans aucun doute joué un rôle dans le succès de Samsung.

La Galaxy Watch 4 exécute une version de Wear OS 3 avec One UI Watch sur le dessus, ce qui apporte une apparence et une sensation similaires aux meilleurs téléphones Android de Samsung. Beaucoup de membres de notre personnel se réjouissent de la rapidité et de la réactivité de la montre, ce qui est loin du Wear OS d’antan. Et bien que ce ne soit peut-être pas pour tout le monde, la Galaxy Watch 4 a déjà réussi à propulser Wear OS vers de nouveaux sommets, avec une part de marché atteignant un impressionnant 17%, suivant de près le Watch OS d’Apple.

Alors que Wear OS 3 ne devrait pas arriver sur d’autres montres intelligentes avant 2022, Wear OS 3 commence déjà à ressembler à un véritable concurrent sur le marché des montres intelligentes.

Samsung et ses objets intelligents

Source : Nick Sutrich / Android Central

Au-delà de la Galaxy Watch 4 et de sa nouvelle relation avec Google, ce fut une grande année pour Samsung. La série Galaxy S21 a été un succès, grâce à l’ajout du S Pen en option pour le S21 Ultra. qui s’est étendu plus tard dans l’année au Galaxy Z Fold 3 de Samsung, qui est l’un des meilleurs téléphones pliables de Samsung à ce jour. Avec le Galaxy Z Flip 3, les pliables offrent une bien meilleure durabilité avec une construction plus robuste, une meilleure conception de charnière et une résistance à l’eau. Pour couronner le tout, Samsung a lancé ces téléphones avec des étiquettes de prix moins chères que leurs prédécesseurs, ce qui les rend un peu plus abordables à mesure que les pliables deviennent plus courants.

Samsung a également été le premier à introduire Android 12 stable sur ses smartphones, en dehors des téléphones Pixel de Google. Cela faisait suite à une année de mises à jour de sécurité mensuelles rapides, arrivant souvent sur les téléphones Galaxy avant Pixels. Non seulement cela, mais Samsung a montré l’exemple en annonçant qu’il étendrait le support logiciel jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à niveau majeures du système d’exploitation.

Et vous ne pouvez pas oublier ses excellents écouteurs, qui, bien qu’ils soient littéralement douloureux pour certains, sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil que l’on puisse acheter.

La VR a enfin atteint le sommet avec le Quest 2

Source : Nick Sutrich / Android Central

À tout point de vue, la VR a été extrêmement lente à s’implanter. Entre le coût et la difficulté d’utilisation, la plupart des casques VR n’étaient tout simplement pas conçus pour le consommateur moyen. Mais l’Oculus Quest 2 a apporté un changement bien nécessaire dans les deux domaines, lancé à 299 $ fin 2020 et ne nécessitant que le casque et les contrôleurs inclus pour fonctionner.

En fait, le Quest 2 a connu un tel succès qu’il a dépassé les ventes des dernières Xbox de Microsoft et atteint le nombre mythique de 10 millions d’unités vendues en une seule année. C’était un objectif fixé par Zuckerberg il y a quelque temps, mais qui n’avait jamais semblé réaliste jusqu’à présent. Ce n’est pas très loin de la PS5, qui, à ce jour, a vendu plus de 13 millions d’unités, ce qui en fait la console PlayStation la plus vendue de tous les temps.

Les chiffres initiaux des vacances de Noël indiquent que Meta a vendu une tonne métrique de Quest 2, et certains analystes disent même que cela pourrait dépasser la Nintendo 64 au moment où tout sera dit et fait. C’est sans aucun doute grâce aux jeux géniaux disponibles pour la quête, ou à l’une des mises à jour récentes apportées pour améliorer l’expérience globale. Cela a mis du temps à venir, mais la VR est enfin là pour rester, et elle a aussi sa propre console.

Pixel 6 et Android 12

Source : Alex Dobie / Android Central

Lorsque Google a dévoilé la mise à jour Android 12, cela a été considéré comme un grand pas en avant pour la plate-forme. Cela nous a donné un nouvel accent sur les widgets après leur introduction sur iOS, et le langage de conception Material You a mis un nouvel accent sur la personnalisation. De plus, il existe de nombreuses améliorations en matière de confidentialité et de sécurité qui donnent aux consommateurs plus de contrôle sur les données qu’ils partagent. Pour une entreprise souvent critiquée pour avoir collecté trop de données auprès des consommateurs, c’est un gros problème.

L’introduction de la série Pixel 6 a mis tout cela à l’épreuve. Comme son homologue logiciel, le Pixel 6 représentait un écart important par rapport à ses prédécesseurs, avec un tout nouveau design qui offrait un éclat haut de gamme qui manquait aux modèles précédents. Les spécifications ont également été améliorées, avec des écrans haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé, des capteurs de caméra double et triple améliorés, une charge plus rapide et bien plus encore. Sans parler du premier SoC interne de Google, Tensor, alimente tout, apportant un traitement AI plus rapide sur l’appareil pour de nouvelles fonctionnalités comme Magic Eraser.

Cela dit, il n’y a pas eu que du soleil et des roses avec le Pixel 6. Peu de temps après que l’appareil ait atteint les mains des consommateurs, des rapports de bogues ont commencé à inonder les forums. Bien qu’il ne soit pas rare qu’un nouveau smartphone connaisse un ou deux hoquets, la série Pixel 6 semblait être en proie à des bugs qui n’affectaient pas les modèles Pixel précédents qui ont été mis à jour vers Android 12. Cela a incité Google à publier une tonne de corrections de bugs avec la mise à jour de décembre, qui, malheureusement, a apporté de nouveaux bugs. Plus particulièrement, de nombreux utilisateurs qui ont reçu la mise à jour ont été confrontés à de graves problèmes de signal.

Le Pixel 6 n’est pas le seul téléphone à avoir des problèmes avec Android 12. OnePlus a sorti sa version Android 12 pour la série OnePlus 9 uniquement pour la suspendre en raison d’un assaut de bugs. Bien qu’il ait depuis repris la mise à jour avec de nombreux correctifs, certains bogues persistent. Samsung a également eu son lot de problèmes avec la mise à jour du système d’exploitation sur ses smartphones, ce qui laisse penser qu’Android 12 n’était peut-être pas prêt pour les heures de grande écoute.

La perte de LG

Source : LG

L’écriture était sur le mur pendant un certain temps, mais c’était toujours un choc de voir un acteur majeur se retirer après des années à produire certains des téléphones Android les plus intéressants. LG n’a peut-être pas été en mesure de rivaliser avec Samsung en termes d’attrait sur le marché, mais la société a souvent sous-estimé certains des meilleurs téléphones Samsung avec des spécifications, des fonctionnalités et un style unique. Non seulement cela, mais LG n’avait pas peur d’être bizarre et d’expérimenter de nouveaux facteurs de forme ou des bizarreries de conception. Bien sûr, cela a conduit à des expériences ratées comme la construction modulaire du LG G5 ou la caméra Z du LG G8. Cependant, LG a également lancé ou popularisé des tendances modernes telles que les écrans QHD, des rapports d’aspect plus larges et plusieurs objectifs de caméra.

Il est normal que le dernier téléphone de LG, le LG Wing, soit en soi une expérience, étant donné la réticence de LG à développer un véritable téléphone pliable ou à double écran. Et, malheureusement, nous ne mettrons jamais la main sur le LG Rollable, un téléphone qui aurait été le fer de lance du nouveau facteur de forme enroulable.

Big Tech ne peut pas s’entendre

Source : Android Central

C’est plus ou moins la même chanson chaque année, mais Big Tech est un vrai bordel. Malgré les centaines de milliards de dollars dépensés, des entreprises comme Amazon, Meta et Google ne peuvent pas se permettre d’éviter les ennuis. En fait, Meta a à peu près donné le ton pour l’année lorsqu’il a annoncé qu’il apportait un changement controversé à la politique de confidentialité de WhatsApp. Cela a conduit à un exode massif d’utilisateurs qui ont afflué vers des applications de messagerie concurrentes comme Signal et Telegram.

Il y a eu plus de poursuites que nous ne pouvons en compter alléguant un comportement anticoncurrentiel, en particulier avec le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. Non seulement cela, mais l’assaut des pannes de Meta et d’Amazon a prouvé à quel point nous dépendons du cloud et montre comment les régulateurs et les Big Tech doivent faire mieux pour s’assurer qu’une panne ne perturbe pas autant Internet.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la violation massive des données de T-Mobile, qui a exposé des millions de clients.

Pénurie de puces

Source : WinFuture

Ce n’est un secret pour personne qu’il y a une pénurie de semi-conducteurs. C’est la racine des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont affecté de nombreuses industries différentes, de l’automobile aux jeux et, bien sûr, au mobile. La pénurie a gardé les consoles de jeu hors de portée pour beaucoup, mais a également causé des annulations et des retards de la part des fabricants de smartphones.

Par exemple, Samsung a décidé de renoncer au lancement d’un nouveau Galaxy Note cette année et de concentrer ses efforts sur ses téléphones pliables. Compte tenu des rumeurs selon lesquelles Samsung intégrerait le Note dans la série Galaxy S, cela a du sens, principalement parce que cela permet à Samsung de faire d’une pierre deux coups.

Cependant, le très attendu Galaxy S21 FE a également été retardé, car son lancement était initialement prévu au second semestre 2021. Il semble maintenant qu’il sera disponible au premier trimestre 2022, juste avant les prochains produits phares de Samsung.

Cette année, le Pixel 5a a également connu un lancement limité, Google concentrant ses ventes sur seulement deux marchés.

Alors que Motorola a sorti de nombreux smartphones cette année, un nouveau Motorola Razr n’en faisait pas partie, car la société voudrait se concentrer sur la refonte de son design. Et bien que la pénurie de puces n’ait pas été mentionnée, Motorola en a probablement tenu compte dans sa décision.

Mentions déshonorantes

Motorola n’avait pas vraiment grand-chose à faire cette année et n’a en grande partie pas réussi à impressionner avec ses offres 2021, malgré le fait que LG lui ait pratiquement passé le relais. L’initiative de maison intelligente Matter a été retardée, ce qui signifie que nous ne verrons probablement pas de produits certifiés Matter avant la seconde moitié de 2022. La PS5 reste immensément populaire mais toujours difficile à trouver. Heureusement, vous pouvez suivre notre réapprovisionnement PS5, où nous gardons un œil sur les détaillants qui vendront la PS5 chaque semaine.

Tant d’options

C’était mon appareil technologique préféré de 2021

Nous disons au revoir à une année fantastique de nouveaux produits technologiques innovants. Parmi ceux qui ont fait leur marque, mon préféré est un doozy. La tablette e-paper Onyx Boox Nova3 Color a laissé sa marque dans mon cœur pour quelques très bonnes raisons.

Protégez ce Galaxy S20 FE

Parmi les meilleurs téléphones Android, le Galaxy S20 FE a besoin de la meilleure coque

Le Galaxy S20 FE de Samsung est peut-être un peu vieux, mais c’est toujours une option incroyable pour tous ceux qui recherchent un smartphone phare Android d’un bon rapport qualité-prix. Cependant, il s’agit toujours d’un appareil délicat qui nécessite une protection contre l’usure quotidienne. Donc, si vous achetez le Galaxy S20 FE cette saison des vacances, assurez-vous de l’associer à l’un de ces étuis pour que cette chose continue d’avoir l’air fabuleuse.