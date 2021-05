D’Android 12 avec un nouveau design radical au redémarrage de Wear OS, toutes les principales annonces de Google I / O 2021

Eh bien, la conférence avait été annulée l’année dernière, donc Google n’allait en aucun cas en faire un grand événement.

Google I / O 2021: La principale conférence des développeurs de Google, la Google I / O, a débuté mardi par un discours liminaire au cours duquel plusieurs annonces ont été faites. Les nouvelles annonces incluent le nouveau look qu’Android 12 s’entendrait avec plusieurs fonctionnalités intégrées dans la suite de productivité du géant de la technologie Google Workspace. Voici un aperçu de toutes les annonces majeures faites par Google lors de la grande conférence.

Le nouveau look d’Android 12

C’était l’une des annonces majeures que les passionnés attendaient avec impatience.

Le prochain Android 12 est présenté par Google comme ayant le plus grand changement de conception de l’histoire d’Android. Dans le nouvel Android, les utilisateurs auraient la possibilité de personnaliser complètement l’apparence de l’écran de leur téléphone, de pouvoir choisir une palette de couleurs personnalisée et des widgets repensés. En fonction du papier peint choisi par l’utilisateur, le système détecte automatiquement les couleurs dominantes, ainsi que celles qui compléteraient le papier peint et celles qui sembleraient simplement bonnes. L’ensemble du système d’exploitation est ensuite changé pour ces couleurs, y compris les commandes de volume, l’écran de verrouillage ainsi que les widgets.

Avec le nouveau système d’exploitation, les animations et les mouvements vont également être plus fluides, a déclaré Google.

Android a un nouveau look. Inspiré par Material You, nous avons repensé toute l’expérience pour # Android12, des couleurs aux formes, en passant par la lumière et le mouvement. C’est plus personnel et expressif – un design unique, rien que pour vous. pic.twitter.com/xCRLr7XLWM – Google (@Google) 18 mai 2021

Google a également pris une feuille du livre d’Apple. Pour répondre aux préoccupations croissantes récemment en matière de confidentialité, Google a déclaré qu’avec Android 12, les utilisateurs pourraient voir les applications qui accédaient aux données des utilisateurs, tout en leur permettant de choisir l’étendue des informations personnelles qu’ils souhaitent partager avec les applications. Cette annonce fait suite à la mise en œuvre de l’iOS 14.5 d’Apple, qui oblige les applications à obtenir la permission explicite des utilisateurs d’accéder à leurs données dans le but de rendre les iPhones plus sûrs pour les utilisateurs.

Google aurait également pu aller plus loin en ajoutant de petites icônes dans le coin supérieur droit de l’écran qui permettraient aux utilisateurs de savoir quand une application accédait à leur caméra et / ou microphone.

Mises à jour dans Google Workspace

Collectivement appelé “ Smart Canvas ”, Google a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités dans l’espace de travail, notamment en donnant à Docs une fonctionnalité sans page avec des limites de page supprimées, ce qui permettrait aux utilisateurs de modifier la taille de l’écran sans que les mots ne réduisent la taille ou que les tableaux ne soient coupés par sauts de page dus à ces changements de mots. Non seulement cela, mais les suggestions de mots par Docs seraient désormais plus inclusives, comme suggérer qu’un utilisateur écrive président au lieu de président, etc.

En dehors de cela, Google a également indiqué qu’il intégrait Google Meet avec Docs, Sheets ainsi que Slides afin que les utilisateurs puissent avoir une réunion dans le même onglet que le document sur lequel l’équipe travaille. Cette fonctionnalité pourrait être utile pour toutes sortes de projets de groupe.

Technologie LaMDA AI

Google travaille avec une technologie d’IA expérimentale appelée LaMDA, à l’aide de laquelle son assistant d’IA pourrait un jour avoir des conversations plus naturelles avec les utilisateurs, a déclaré le géant de la technologie. Les capacités de la technologie ont été démontrées lors du discours d’ouverture, avec Google montrant une vidéo avec deux courtes conversations avec le modèle. Alors que LaMDA répondait aux questions en tant que Pluton dans la première conversation, la deuxième conversation l’a vu se faire passer pour un avion en papier. Au cours de la conversation, le modèle faisait également référence à des faits et événements appropriés.

Nouveaux développements dans Wear

La plus grande nouvelle de ce segment de Google était qu’il collaborait avec Samsung pour former une plate-forme unique et unifiée pour Wear ainsi que Tizen, afin d’offrir aux utilisateurs «des performances plus rapides, une plus longue durée de vie de la batterie et davantage d’applications que vous aimez. disponible pour la montre », a déclaré Google. Il a ajouté que les équipes des deux géants de la technologie travaillaient ensemble pour s’assurer que les applications fonctionnent 30% plus rapidement sur les derniers chipsets.

Nous combinons le meilleur de @wearosbygoogle et @SamsungMobile Tizen dans une plate-forme portable unifiée. ⌚ Les applications démarreront plus rapidement, la durée de vie de la batterie sera plus longue et vous aurez plus de choix que jamais, des appareils aux applications et aux cadrans de montre. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x – Google (@Google) 18 mai 2021

Projet Starline

La pandémie a vu les gens se tourner vers les appels vidéo plus que jamais, car les gens sont coincés dans différentes villes et n’ont aucune idée du moment où ils pourraient enfin rencontrer leurs proches. Cependant, c’est aussi proche de s’asseoir face à face et de discuter qu’ils ont pu le faire. Mais maintenant, Google a présenté le projet Starline, sur lequel il travaille depuis des années. En utilisant une recherche mixte en vision par ordinateur, apprentissage automatique, audio spatial et compression en temps réel, le géant de la technologie travaille sur une technologie qui donnerait l’impression que la personne à qui vous parlez est assise devant vous, en trois dimensions et tout.

Imaginez une fenêtre magique, et à travers cette fenêtre vous voyez une autre personne, grandeur nature et en trois dimensions. Project Starline est un projet technologique qui combine les progrès du matériel et des logiciels pour aider les gens à se sentir ensemble, même lorsqu’ils sont séparés. #GoogleIO pic.twitter.com/2yNJrXoQcx – Google (@Google) 18 mai 2021

Décrivant ce que la technologie fera, Google a déclaré: «Imaginez que vous regardez à travers une sorte de fenêtre magique, et à travers cette fenêtre, vous voyez une autre personne, grandeur nature et en trois dimensions. Vous pouvez parler naturellement, faire des gestes et établir un contact visuel. “

Cependant, il n’est pas clair quand les utilisateurs pourraient tirer parti de cette technologie après tout, car celle-ci est actuellement limitée à quelques-uns des bureaux de Google, «et elle repose sur du matériel sur mesure et des équipements hautement spécialisés. “

Mais est-ce tout?

Eh bien, la conférence avait été annulée l’année dernière, donc Google n’allait en aucun cas en faire un grand événement. Google s’est préparé avec les fonctionnalités qu’il voulait mettre en évidence, et ce n’est en aucun cas la fin de ce qu’il a partagé.

Parmi les autres fonctionnalités annoncées par Google, figurait une fonctionnalité de Google Photos qui permettrait aux utilisateurs d’enregistrer des images dans un dossier protégé par mot de passe sur le téléphone. De plus, ces photos n’apparaîtront pas non plus lorsque l’utilisateur fait défiler ses images dans l’application.

Non seulement cela, mais le géant de la technologie facilite la modification des mots de passe enregistrés. Avec cette fonctionnalité, le mot de passe stocké pour un site Web peut être modifié directement depuis le gestionnaire de mots de passe de Chrome, a déclaré Google.

