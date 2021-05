D’Android 12, de la série Pixel Buds A à Google Silicon, voici tout ce que vous attendez de Google I / O 2021 qui débutera le 18 mai

En avril, Google avait officiellement annoncé le Pixel 5A 5G.

Adresse liminaire Google I / O: Le géant des moteurs de recherche Google, qui avait annulé sa grande conférence des développeurs l’année dernière en raison de la pandémie, est sur le point de tenir la keynote Google I / O cette année! La conférence est prévue pour le 18 mai, c’est-à-dire mardi, et elle débutera à 22h30 (IST). Google n’a pas révélé grand-chose sur ce qui serait annoncé lors de l’allocution, mais comme toujours, la rumeur se déchaîne avec les annonces possibles que le géant de la technologie pourrait faire.

Le prochain Android 12

Nous pourrions probablement en savoir plus sur le prochain Android 12, car Google a l’habitude d’utiliser les keynotes de Google I / O pour détailler la prochaine version majeure d’Android, qui cette année sera l’Android 12. Bien que certaines mises à jour soient apportées. avec Android 12 ont déjà été partagés par Google, il s’agit de petites modifications ou de fonctionnalités axées sur les développeurs. Cependant, lors de cette conférence, nous aurons probablement des détails sur les nouvelles fonctionnalités orientées utilisateur. La rumeur veut que des changements majeurs dans l’interface utilisateur soient introduits avec Android 12, comme un nouvel écran de verrouillage avec une horloge plus grande ou des widgets empilés.

Informations sur les principaux services Google

Cette conférence est également utilisée par le géant de la technologie pour faire la lumière sur certaines des nouvelles fonctionnalités majeures qu’il a apportées à ses services et logiciels. Il serait donc raisonnable de s’attendre cette fois également à des annonces similaires. Auparavant, Google avait utilisé Google I / O pour mettre en évidence plusieurs nouvelles fonctionnalités de ses services comme le mode incognito sur Google Maps, ou de nouvelles voix pour Google Assistant. Certains faits saillants passionnants similaires pourraient être dévoilés dans cette keynote.

Pixel Buds série A abordables

Quelques fuites de Google lui-même ont déjà révélé que le géant travaillait sur de vrais écouteurs sans fil Pixel Buds A-series abordables. Peut-être que la société annoncera enfin officiellement le produit lors de la keynote. En avril de cette année, Google avait envoyé un e-mail marketing qui consistait en une photo d’une paire inédite de Pixel Buds. De plus, plus tôt ce mois-ci, sur la poignée Android officielle sur Twitter, Google a partagé un message annonçant les Pixel Buds A-Series, mais le message a été supprimé rapidement.

Même si nous savons que le produit est en cours de traitement grâce à ces fuites, beaucoup d’informations sur les Pixel Buds A lui-même ne sont pas connues. Cependant, le fait que Google utilise le surnom A pour sa gamme plus abordable dans les téléphones Pixel indique que les Pixel Buds A-Series pourraient faire partie de la gamme plus abordable de vrais écouteurs sans fil proposée par le géant de la technologie.

Début du Pixel 5A?

En avril, Google avait officiellement annoncé le Pixel 5A 5G en réponse aux informations selon lesquelles le téléphone avait été annulé en raison d’un manque de pièces. Mais le téléphone fera-t-il enfin ses débuts?

Probablement pas. L’annonce officielle du téléphone par Google avait déclaré que le Pixel 5A 5G serait disponible aux États-Unis et au Japon plus tard cette année et serait annoncé en fonction de l’heure à laquelle le téléphone de la série A a été annoncé l’année dernière. Google avait annoncé les Pixel 4A, 4A 5G et Pixel 5 au début du mois d’août de l’année dernière, et selon cette déclaration, cela signifierait que nous devrons encore attendre un peu plus longtemps pour le Pixel 5A 5G. Donc, si vous espériez avoir un aperçu des fonctionnalités et du téléphone, nous craignons que cela ne se produise pas à l’E / S de Google.

Le processeur personnalisé en interne

Si la rumeur est quelque chose à dire, le géant de la technologie développe un système sur puce conçu sur mesure pour certains modèles à venir de Google Pixel, ce qui marquerait la première fois que la société franchirait une étape dans cette direction. . Il est possible que Google discute de ce que cela pourrait signifier pour les développeurs Android ainsi que pour les acheteurs potentiels de Pixel. Le SoC serait appelé la puce «GS101» et il améliorerait les performances des applications d’apprentissage automatique. Des rumeurs ont également laissé entendre que les premiers téléphones équipés de cette puce pourraient être lancés dès cet automne.

Cependant, il est également possible que jusqu’à ce que la société annonce les téléphones réels qui ont été équipés de ce SoC, Google garde le processeur et ses détails secrets.

