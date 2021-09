‘Dandy Ace’ ressemble à Hades X Persona, et c’est sur Switch aujourd’hui

Écoutez, nous savons qu’il y a pas mal de roguelites sur le marché ces jours-ci, mais pour les fans du genre, ce n’est jamais assez. Donnez-nous un gadget et un style artistique frais, et nous les essayerons tous avec impatience.

Dandy Ace est le dernier roguelite de deckbuilding d’action-aventure isométrique, dans lequel vous incarnez Ace, un magicien piégé dans une dimension miroir par un illusionniste maléfique. En combinant différentes cartes, vous pouvez créer votre propre arsenal de magie, vous aidant à vaincre les autres monstres et boss piégés ici avec vous.

Il existe même un mode Twitch pour les streamers, qui permet au public de décider s’il doit vous aider ou vous gêner pendant que vous jouez, car tout le monde aime se mêler de vous !

La version console contiendra un tout nouveau contenu inédit que tous les joueurs pourront obtenir gratuitement, qui comprend :

Saut magistral – Ace clignote vers l’ennemi le plus proche, infligeant des dégâts à l’arrivée. S’il n’y a pas d’ennemi dans lequel sauter, Ace ne clignera pas des yeux et l’effet se déclenchera dans la même position.

Boulon de cartes – Ace Dash vers l’avant. En courant, 3 cartes de ralliement sont tirées d’As.

Tissu à gogo – Ace tire un projectile qui, s’il est connecté à un ennemi, engendrera une chaîne en tissu.

Surcharge fantôme – Ace cligne des yeux, laissant 2 fantômes de lui-même, un à son point d’origine et un à son arrivée. Après un bref délai, les points sont connectés, endommageant tous les ennemis entre eux.

Cape de châtiment (Bijou) – Si un ennemi touche Ace, cet ennemi subira des dégâts en retour. Les dégâts sont proportionnels à la force d’attaque de l’ennemi. Les dégâts augmentent au fur et à mesure que Ace progresse dans le Palais.

Dandy Ace est sorti aujourd’hui et peut être acheté sur l’eShop pour 19,99 $.

Êtes-vous le genre de personne qui jouera tous les roguelites de construction de deck ? Faites-nous savoir si vous espérez prendre celui-ci dans les commentaires ci-dessous!