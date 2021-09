Dandy aux enfers : le meilleur de Marc Bolan

La période relativement éphémère de Bolanmania et T. Rexmalgré tout, Marc Bolan n’a pas toujours eu le respect que son extraordinaire talent méritait. Mais les décennies suivantes ont suscité une nouvelle admiration pour une pop star unique et par excellence.

Chaque année, l’anniversaire de la mort terriblement prématurée de Bolan, le 16 septembre 1977, est marqué par ses fidèles fidèles avec des événements commémoratifs. Ils célèbrent un chanteur, un poète et une affiche unique pour les années glam rock qui, dans l’esprit de ses fans, a 29 ans pour toujours. Bolan aurait eu 30 ans exactement deux semaines après son décès.

Les meilleurs moments de Bolan, présentés ici, englobent certaines de ses premières œuvres clés en son propre nom, avec John’s Children et Tyrannosaurus Rex, des succès vintage du sommet de Bolanmania, des morceaux d’albums bien-aimés et plus tard des singles de T. Rex.

L’assistant

L’aspirant star né Mark Feld dans le quartier de Stoke Newington à Londres a signé chez Decca Records un mois avant son 18e anniversaire, à l’été 1965. Deux mois plus tard, dans l’une de ses toutes premières interviews et des années avant qu’il n’atteigne la renommée qu’il a toujours imploré, Bolan a déclaré à Maureen Cleave dans l’Evening Standard en octobre 1965 : « Personnellement, la perspective d’être immortel ne m’excite pas ; mais la perspective d’être une idole matérialiste pendant quatre ans est séduisante.

Il fallait de la patience : son premier single « The Wizard », sorti en novembre, a été annoncé par Decca dans la presse musicale aux côtés d’autres nouveautés de Chris Andrews, Crispian St. Peters et d’autres. Record Mirror l’a évalué comme un “Top 50 Tip” par “le nouveau” visage très vanté”, mais il n’a pas réussi à troubler les charts.

En 1966, Bolan travaillait avec le magnat de la musique Simon Napier-Bell, qui dirigeait les Yardbirds et les John’s Children, ce dernier ayant brièvement présenté Bolan en tant que membre. De retour en tant que soliste, et maintenant sur Parlophone après que l’intérêt de Decca ait baissé, « Gumbo hippie » est devenu son troisième single, en 1967, mais en vain. La même année, avec le mod “bad boys” John’s Children, il sort “Desdémone”, une chanson dont la principale réalisation a été d’être interdite par la BBC pour des paroles risquées.

Marc s’associe alors à “l’enfant fleur” Steve Peregrine Took et, avec l’aide de Napier-Bell, ils flirtent avec Track Records. Mais le jeune Tyrannosaurus Rex, comme le groupe était maintenant connu, n’a pas vu beaucoup d’activité jusqu’à l’arrivée au Royaume-Uni du jeune producteur américain Tony Visconti. Après s’être rencontrés au club underground Middle Earth, un lien créatif s’est formé et a duré des années.

Débora

Le premier LP de Tyrannosaurus Rex pour le nouveau label des années 1930 Regal Zonophone était My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… Mais maintenant, ils se contentent de porter des étoiles sur leurs sourcils. Il s’est hissé au 15e rang au Royaume-Uni et le single sans album “Debora” s’est classé au 34e rang. Il est devenu une partie de Bolanmania pour de nombreux nouveaux fans lorsqu’une inévitable réédition en espèces de 1972 l’a emmené dans le Top 10.

Roche d’un pouce



Tyrannosaurus Rex a commencé à construire un catalogue de quatre albums studio en un peu plus de 18 mois, attirant le marché en plein essor du LP tout en gardant un pied dans la radio pop. Leur prochain single, plus tard en 1968 et à nouveau avec le chant distinctif tremblant de Bolan dans un cadre acoustique, presque folklorique, était « One Inch Rock ». Encore une fois une sortie non-LP, il les a emmenés dans le Top 30 des singles britanniques dans cette incarnation pour la seule fois.

Dans une rétrospective NME de 1980, Paul Morley a écrit que la chanson « montrait que Bolan n’était pas totalement piégé dans un passé persan ». Lors de la première sortie, Chris Welch, qui en fait son choix de la semaine dans Melody Maker, a écrit : « Les bongos éclatants et la guitare bavarde créent une raquette humoristique derrière la voix étrangement émouvante et les paroles mignonnes de Marc.

prétendant d’étain

Bien qu’il ait le même attrait que “Debora”, ce prochain single de Tyrannosaurus Rex n’a pas été un succès. Au moment d’une interview avec Beat Instrumental en 1970, Bolan semblait ennuyé qu’il soit sorti du tout. «Je n’ai jamais pensé que c’était approprié, mais beaucoup de gens l’ont fait, alors nous l’avons publié. Je ne l’ai fait qu’une fois et je ne le referai plus jamais. C’était le dernier single du groupe avec Steve Peregrine Took, avant l’arrivée de Mickey Finn.

Roi des flèches grondantes



Dans ce numéro de 1969 au titre typiquement énigmatique, on commence à entendre la transition du style hippy-folk de l’ancien groupe vers des éléments de leur futur électrique. Au risque de s’aliéner leur public précoce d’une manière presque Dylan-moment plug-in, Bolan dirait: “Nous avons toujours joué de la musique pop de toute façon”, a-t-il déclaré. « Pour moi, c’est tout à fait juste d’utiliser l’électricité. Plus tard, il dira au NME : « Les gens pensent vraiment que je suis tombé du ciel et que j’ai atterri sur un champignon tenant ma guitare acoustique. Mais avant tout ça, j’étais ton vrai guitariste heavy. Je voulais revenir là-dessus. »

Monter un cygne blanc



UNE grand tournant dans l’histoire de Bolan, comme le premier single sous le nom de « nouveau départ » de T. Rex, le premier single sur le nouveau label Fly de David Platz, et la première chanson à succès majeure de Marc. Il y a un fanfaron immédiat et une certitude à propos de “Ride A White Swan” qui, aussi simple que cela puisse paraître rétrospectivement, vous dit qu’il savait qu’il était en route dès que cela est apparu en octobre 1970. Immédiatement, il pouvait se prélasser dans son nouveau, des éloges durement gagnés, allant même jusqu’à parler de lui à la troisième personne. “Je devais revenir à la guitare”, a-t-il déclaré à Sounds alors que le single montait dans les charts. “Je l’ai perdu à un moment donné – je suppose que j’étais trop impliqué dans le fait d’être Marc Bolan le poète.”

Promenade de Beltane

Au dos du nouveau hit est venu le premier album sous le nom de T. Rex, éponyme et sorti en décembre 1971. Ce morceau rappelait Bolan en tant que pie musicale, s’appropriant des bibelots sous forme de riffs comme il l’a fait ici. en reprenant le motif de “The Walk” de Jimmy McCracklin. Le single Checker figurait dans le Top 5 pop et R&B américain en 1958, alors que Marc avait dix ans.

Un amour chaud

Après le succès n°2 au Royaume-Uni de “Ride A White Swan”, il n’a pas fallu longtemps pour que T.Rextacy balaie la nation. “Hot Love”, écrit lors d’une tournée aux États-Unis, est devenu le premier des quatre n ° 1 en seulement 14 mois, régnant pendant six semaines complètes. Il mettait en vedette Steve Currie à la basse, Bill Legend à la batterie et Flo et Eddie (Mark Volman et Howard Kaylan), anciennement des Turtles, aux chœurs. Maintenant, le groupe avait vraiment plané dans leur foulée.

“Le son du T. Rex était du pur kismet”, a déclaré plus tard Tony Visconti. «C’était une histoire sur la façon dont les bonnes personnes se sont rencontrées au bon moment. Bill et Steve ne reçoivent jamais le crédit qui leur était dû. Bill était un batteur unique de la Ringo Starr l’école, et Steve venait d’un milieu de jazz. Marc n’était pas un guitariste électrique classique ; il n’est pas venu par le Eric Clapton ou les écoles Jimmy Page. C’était plutôt comme si le Hobbit avait appris à jouer de la guitare électrique ! L’autre secret est que les enregistrements ont été réalisés très rapidement. Ils ne sonnent pas parfaits, mais bon sang, ils sonnent frais. ”

Mettez-le sur

Salut le guerrier électrique. C’était le nom de l’album de septembre 1971 avec lequel Bolan a perfectionné le rock’n’roll flamboyant qui a fait de lui un porte-drapeau de la vague glam rock à venir. Le backbeat étouffant, les riffs lyriques, les lignes de saxophone presque risquées, ils étaient tous là sur “Get It On”, avec un coup de chapeau pour Chuck Berry. Écoutez attentivement le fondu, comme Bolan cite « Pendant ce temps, je pense toujours… » du joyau de Chuck de 1959 « Little Queenie ». Un parfait pop 45 pour résumer le début des années 70.

Danseur cosmique

Bolan d’humeur autoréférentielle, sur ce point culminant d’Electric Warrior. « Je dansais quand j’avais 12 ans, déclare-t-il. “Je me suis dansé dès la sortie de l’utérus.” Ses couplets ici, comme c’était son habitude occasionnelle, pouvaient avoir une sottise presque provocante pour eux. « Qu’est-ce que ça fait d’être un huard? Je le compare à un ballon. L’effet était la quintessence de Marc. “C’est ma vie et je m’amuse plus que jamais”, avait-il déclaré à Keith Altham dans Record Mirror à l’époque. «Je suis un poète rock and roll qui ne fait que sauter sur le côté. Je ne suis pas sur le point de faire l’Engelbert Humperdinck Show – ils peuvent m’arnaquer quand je rentre dans ce sac mais ce que je fais maintenant, c’est ce en quoi je crois et s’ils n’aiment pas ça, ils peuvent aller faire du vélo !

Jeepster

Le dernier single de l’inoubliable 1971 de T. Rex a de nouveau été tiré d’Electric Warrior et a caractérisé l’oreille de Bolan pour un riff simple et irrésistible et des paroles de come-hither (bien que souvent absurdes). Cette fois, c’était « You’ll Be Mine » de Willie Dixon, popularisé par Loup hurlant, qui lui a servi de modèle. “Je sais qu’il a copié une vieille chanson de blues”, a déclaré Visconti à Uncut en 2016, “mais il a apporté des changements dramatiques de mélodies et d’accords. La chanson est en la mais le refrain saute sur la tonalité de do – personne dans les années 50 n’a fait ça ! Tout cela, et beaucoup de références sexuelles à peine voilées pour rendre les filles teenybop folles, jamais plus que le dernier “Fille, je ne suis qu’un vampire pour ton amour… et je vais te sucer”.

Télégramme Sam

Celui sur Golden Nose Slim et Purple Pie Pete, et la première sortie sur le nouveau label T. Rex Wax Co. de Bolan. Quelques semaines après sa sortie au début de 1972, il déclarait fièrement au NME qu’il avait vendu 200 000 exemplaires au Royaume-Uni en quatre jours. T. Rex apparaissait maintenant sur Top of the Pops sur ce qui semblait être une base presque hebdomadaire, mais ils restaient une véritable entité live, en tournée de manière exhaustive et en commençant un autre routage aux États-Unis juste après la sortie du single. Il n’était pas carré avec ses cheveux en tire-bouchon.

Bolanmania a continué jusqu’en 1972 comme « Guru du métal » est devenu le dernier single n°1 de T. Rex au Royaume-Uni. “C’est une chanson de festival de la vie”, a déclaré Bolan. «Je relie ‘Metal Guru’ à tous les dieux autour – quelqu’un de spécial, une divinité. J’ai pensé à ce que serait Dieu, il serait tout seul sans téléphone.

La floraison peut avoir disparu de la rose au moment des années 1973 « Garçon du XXe siècle », mais rétrospectivement, c’est l’un des singles qui capture Bolan et T. Rex sous leur plus beau jour : hédoniste, insouciant, se pavanant et entièrement de leur temps. Son titre même semble fait pour Marc. «À la fin de 1972, le raffinement s’était transformé en remaniement», a écrit Ken Barnes dans Bomp! l’année qui a suivi la mort de Bolan, « et peu de temps après, les grands succès ont cessé de venir (bien que Bolan ait presque toujours été un candidat aux charts jusqu’à sa mort prématurée en septembre 1977, et ait toujours fait des disques qui étaient au minimum des rockers agréables). »

En 1974, “Rêve d’adolescent” a été tiré de l’album Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow. Les cordes et l’ampleur du morceau ne pouvaient cacher une certaine désillusion. “Silver Surfer et le Ragged Kid sont tous tristes et rouillés, ils n’ont pas de concert”, a chanté Marc. Comme Visconti l’a rappelé dans ses mémoires, les drogues et l’alcool jouaient désormais leur rôle inévitable, avec des résultats typiquement destructeurs.

Les paroles absurdes étaient toujours à plein régime dans les années 1975 “La ville de New York.” Le single a fait son retour dans le Top 20 britannique et a posé la question non examinée auparavant : « Avez-vous déjà vu une femme sortir de New York avec une grenouille à la main ? Cet écrivain se souvient d’avoir interviewé Noel Gallagher pour un documentaire radio Bolan BBC dans lequel Gallagher racontait ces mots et disait : « Euh… non. As-tu?”

Le dernier hit de T. Rex était la charmante entrée de 1976 “J’aime Boogie,” un simple shuffle rock’n’roll sur lequel Bolan revient sur ses premières influences. Le vaisseau amiral de l’album Dandy In The Underworld, il évoquait le dance hop, les rave-ups rockabilly et le début des années 45 de Eddie Cochran, Gene Vincent, et les autres héros d’enfance de Marc.

Ce single est issu de l’album qui offre également un dernier clin d’œil à une vraie star et, en effet, un “Dandy dans le monde souterrain.” Dans l’une de ses dernières interviews, avec Paul Morley au NME en mars 1977, Bolan a déclaré à propos de sa nouvelle formation, et avec un enthousiasme renouvelé : « J’ai même répété ce groupe, ce que je n’avais jamais fait auparavant. J’ai juste joué d’enregistrement en enregistrement. Donc ce nouveau groupe est très solide.

« Tout le monde est fier d’en faire partie. C’est ce qui aurait vraiment dû se passer au début. Malheureusement, nous ne saurons jamais ce qu’il a pu accomplir, mais le catalogue de Bolan est un rappel glorieux de ce qu’il avait déjà.

Écoutez la liste de lecture T. Rex Best Of de uDiscover Music.