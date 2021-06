Dane DeHaan de The Amazing Spider-Man 2 explique pourquoi il ne veut pas reprendre Green Goblin

Au moment de la sortie de The Amazing Spider-Man 2, de grandes choses se profilent certainement à l’horizon pour Dane DeHaan dans la franchise de super-héros. La suite a vu Harry Osborn se transformer en Green Goblin lors d’une tentative désespérée de guérir sa maladie génétique. Après avoir enfilé l’équipement Green Goblin, il s’est envolé pour combattre Spider-Man et a rapidement appris que le Web-Slinger était Peter Parker. Leur conflit s’est terminé avec la mort de Gwen Stacy, et bien qu’Harry ait été jeté dans l’Institut Ravencroft, il a chargé le mystérieux Gustav Fiers de constituer une équipe, avec Aleksei Sytsevich de Paul Giamtti, alias Rhino, étant la première recrue.