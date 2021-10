Danemark, au Qatar en entier

13/10/2021 à 00h34 CEST

.

Le Danemark a suivi les traces de l’Allemagne et a scellé le passeport pour la Coupe du monde 2022 au Qatar deux jours à l’avance après vencercler l’Autriche et étendre la série de triomphes qui marquent leur passage impeccable dans la phase de qualification.

L’équipe danoise a cumulé huit victoires en autant de matchs. Aucune autre équipe nationale n’a des références aussi respectables. Il a battu l’équipe autrichienne dans un match fermé, qui à Copenhague s’est réveillé du rêve de la Coupe du monde maintenant seulement à portée d’un carambole.

En une journée moche par les incidents de Tirana par les radicaux albanais qui ont provoqué l’interruption du match contre la Pologne, Cristiano Ronaldo a étoffé ses chiffres avec un triplé dans la foulée face au Luxembourg du Portugal. Le heads-up entre l’équipe portugaise et la Serbie, qui n’a pas échoué avec l’Azerbaïdjan, se poursuit en novembre.

Tout comme le défi de la Suède à l’Espagne. L’équipe scandinave a battu la Grèce dans un affrontement clé pour l’avenir du groupe dans lequel l’Espagne est plongée.e réduit la marge d’erreur dans les deux jeux restants.

Le Danemark et l’Allemagne sont déjà au Qatar. La tenue danoise, avec un but de Joakim Maehle sur une passe de Sevillista Deleney, a obtenu la victoire nécessaire dans le Parken de Copenhague contre l’Autriche, qui a été écartée de la course à la qualification.

L’enchère est désormais focalisée sur la deuxième place, ce qui donne une option au repêchage et qui a l’Ecosse en main après avoir gagné, en difficulté, aux îles Féroé (0-1), avec un Lyndon Dykes quelque peu angoissant. Israël a moins d’options, malgré sa victoire sur la Moldavie (2-1) avec des buts d’Eran Zahavi et Munas Dabbur.