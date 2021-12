Danemark de la Coupe du monde de handball féminin : programme et où regarder à la télévision

18/12/2021 à 17:38 CET

Le handball féminin espagnol est à un niveau spectaculaire depuis quelques années. Les Warriors sont l’une des équipes les plus puissantes de la scène mondiale. Quelque chose qui est évident dans le nombre de finales et de demi-finales qu’ils ont atteint ces dernières années. Cependant, Cette fois, cela ne pouvait pas être le cas, et ils sont tombés contre la Norvège 27-21 dans le match qui leur aurait donné la chance de se battre pour l’or..

Cependant, les Warriors continueront de se battre et ils chercheront à s’imposer à un Danemark qui est aussi un dur à cuire. La finale, quant à elle, sera jouée par la France et la Norvège.

À cause de entorse à l’épaule gauche, Almudena Rodríguez manquera ce match important. Cependant, l’équipe reste solide malgré cette absence.

Nous pouvons profiter du jeu entre Espagne et Danemark dans son lutte pour la médaille de bronze le prochain Dimanche 19 décembre à 14h00 (CET). Il sera joué dans Granollers, donc les Warriors jouent à domicile.