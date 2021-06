Danemark et Pays de Galles, duel de possibles révélations

in

25/06/2021 à 21h00 CEST

Fans d’Isaac

Est venu le temps des séries éliminatoires. Fini le temps où les glissades étaient autorisées, maintenant une défaite vous renvoie à la maison. Pays de Galles et Danemark Ils ouvriront le rideau en huitièmes de finale avec un duel entre deux des divulgations possibles du tournoi.

C’est le première fois que danois ils atteignent le des croix au cours des 17 dernières années, même si tout le monde se souvient triomphe insoupçonné de 1992, lorsqu’ils sont entrés dans le tournoi de la défunte Yougoslavie. Pour sa part, Le Pays de Galles veut répéter l’épopée de l’Euro 2016, dans laquelle ils ont touché la finale, après tomber en demi-finale contre le champion du Portugal.

Par Eriksen

L’équipe dirigée par Kasper Hjulmand a vécu une véritable carrousel d’émotions dans ce que nous avons d’Eurocopa. Après avoir surmonté la grave frayeur d’Eriksen, l’équipe danoise semble avoir évoqué pour tenter de dédier sa bonne participation au joueur de l’Inter.

Après tomber injustement à ses débuts contre la Finlande (1-0), ils ont fait un bon match contre la Belgique, même si cela ne les a pas aidés à marquer (2-1) non plus. Finalement, Ils ont atteint le deuxième tour en tant que deuxième du groupe, après s’être battu lors du dernier match contre la Russie (1-4) dans une démonstration de talent offensif.

Ce sera le premier match en dehors de Copenhague pour le Danemark, bien que 3 854 fans devraient se rendre à Amsterdam pour encourager l’équipe.

Répéter le succès

Personne ne s’y attendait en 2016, et peu l’ont fait en 2021. Malgré cela, les Gallois sont retombés en phase à élimination directe. En phase de groupes, ils ont fait match nul lors du match d’ouverture contre la Suisse (1-1), ont battu la Turquie pour sceller le classement (0-2) et n’ont perdu que lors du match pour la première place contre l’Italie (1-0).

Les hommes de Rob Page abordent le duel avec confiance, et ils maintiendront le même blocage qui les a amenés ici. Bien sûr, ils devront reconstruire l’axe de l’arrière, puisque Ils auront la perte sensible du défenseur de Chelsea Ethan Ampadu, expulsé contre l’Italie. Ils pourraient laisser tomber la ligne cinq et passer à quatre.

Compositions probables :

Gallois: Salle; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies ; Morrell, Allen ; Bale, Ramsey, James, Moore.

Sélecteur: Rob Page (GAL).

Danemark: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle ; Delaney, Højbjerg; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Sélecteur: Kasper Hjulmand (DIN).

Stade: Johan Cruyff Arena à Amsterdam.

Arbitre: Daniel Siebert (ALE)

Heure: 18h00 CET (16h00 GMT).

Incidents : Match correspondant aux huitièmes de finale de l’Eurocup.