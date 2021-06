Danemark | Euro 2021 : le Danemark se remet de montagnes russes émotionnelles pour progresser à l’Euro 2020

in

Après avoir perdu leurs deux premiers matches à Euro 2020, Danemark a assuré sa place dans les 16 derniers de belle façon avec une victoire 4-1 contre Russie lundi soir alors qu’ils faisaient preuve de passion, de courage et de détermination.

Danemark a enduré un début horrible à leur campagne, avec leur talisman Christian Eriksen victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain avant que l’équipe ne soit obligée de voir son match contre la Finlande, qu’elle a perdu 1-0.

La Belgique, tête de série numéro 1 au monde, était la suivante pour les Danois, alors qu’ils tentaient de dédier ce qui aurait été une belle victoire à leur ami et coéquipier.

Ils sont sortis des blocs avec un départ de haute intensité et sont montés 1-0 après seulement deux minutes lorsque Youssef Poulsen passé devant Thibaut Courtois.

Mais la Belgique avait des renforts avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, tous deux entrés en jeu en seconde période.

Il n’a pas fallu de temps pour que les deux maestros du milieu de terrain impressionnent, De Bruyne remportant une passe décisive et un but et Hazard ajoutant une passe décisive pour porter le score à 2-1 contre la Belgique.

Les malchanceux Danemark étaient toujours inutiles dans le groupe et étaient à trois points de la Finlande et de la Russie, mais ils devaient encore jouer cette dernière dans leur dernier match de la phase de groupes.

Poussée Eriksen

Lors des préparatifs de la Russie Jeu, Eriksen est sorti de l’hôpital et a même rendu à ses coéquipiers une visite surprise au camp d’entraînement après sa libération.

Danemark savaient qu’ils devaient gagner et devaient espérer que la Belgique vaincra la Finlande pour avoir une chance de se qualifier automatiquement pour la phase à élimination directe.

Après un match impressionnant contre la Belgique, Mikkel Damsgaard remplissait à nouveau le vide laissé par Eriksen.

Le rusé de 20 ans de la Sampdoria a embobiné la défense belge et a rejoué la même forme contre Russie le lundi soir.

Damsgaard a mis le feu au match avec un fantastique effort à longue distance juste avant la mi-temps qui a fait éclater de joie et de délire les supporters de Copenhague.

Russie offert très peu et a donné une occasion emballée de Danemark après la pause lorsqu’une passe arrière ratée a été interceptée par Poulsen à l’heure de jeu pour faire éclater la foule une fois de plus, avec de la bière volant autour du stade et au-dessus du buteur.

Plus tard, à la suite d’une pénalité discutable qui a été convertie par Artem Dzyuba, il y a eu des moments de tension pour Danemark jusqu’à Chelsea Andreas Christensen a marqué un coup de foudre à trente mètres pour régler les choses pour les Danois.

C’était la fièvre à partir de ce moment-là, avec Joakim Maehle ce qui en fait 4-1 seulement trois minutes plus tard.

Lorsque le coup de sifflet permanent a retenti, tous les Danemark les joueurs se sont rassemblés au milieu du terrain, où l’entraîneur Kasper Hjulmand rafraîchissait son téléphone comme un possédé pour voir si le match à Saint-Pétersbourg entre la Belgique et la Finlande était terminé.

Après confirmation du coup de sifflet à temps plein du match contre la Belgique, les joueurs et le personnel de l’arrière-boutique de Danemark couru vers les supporters pour célébrer ensemble.

“Le cercle était parce que je pense que c’est fou de courir partout et d’encourager sans résultat lors du match contre la Finlande”, a déclaré Hjulmand.

“Nous espérions que ce serait une nuit magique. Je veux dire merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui ont montré tant d’amour. Je pouvais sentir que cela avait vraiment affecté les joueurs, alors merci beaucoup pour le soutien . Ça représente énormément pour nous.

“La motivation, l’esprit d’équipe, l’amitié entre les joueurs étaient incroyables. Si quelqu’un mérite ça, ce sont nos joueurs. Je ne peux pas imaginer comment ils ont réussi à revenir de ce qu’ils ont vécu.”

Après le Eriksen incident, le Danemark qui a été surnommée “la deuxième équipe de tout le monde” affrontera désormais le Pays de Galles en huitièmes de finale le samedi 26 juin à Amsterdam et sera certainement pleine de confiance.