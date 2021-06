Danemark vs Finlande en direct : heure, programme TV et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

in

La deuxième journée des Championnats d’Europe se poursuit avec le premier match du tournoi impliquant un joueur de Barcelone alors que Martin Braithwaite et le Danemark font leurs débuts contre la Finlande à Copenhague.

Comme l’Italie vendredi, les Danois disputent leur premier match à domicile devant des supporters, ce qui devrait leur donner un coup de pouce face aux débutants du tournoi, la Finlande, qui entre dans celui-ci en mettant tous ses espoirs dans l’attaquant de Norwich Teemo Pukki, les meilleurs joueurs d’Europe qui chercheront à mener sa nation à un résultat célèbre lors de son tout premier match d’Euros.

Mais le Danemark devrait être clairement favori avec une équipe solide et expérimentée dirigée par Braithwaite et Christian Eriksen. La Belgique devrait dominer le groupe, donc une victoire ici serait cruciale pour les espoirs du Danemark de terminer deuxième et de se qualifier pour la phase à élimination directe.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA EURO 2020, Groupe B, 1re journée

Date/Heure: samedi 12 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade Parken, Copenhague, Danemark

Arbitre: Anthony Taylor (ANG)

VAR: Stuart Attwell (ANG)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), TSN (Canada), BBC One (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), SONY TEN (Inde), Cuatro (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (États-Unis), TSN App (Canada), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres