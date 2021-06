Dang, apparemment, l’ajout de feux d’artifice a fait une énorme différence dans le nombre de personnes qui voulaient aller à Disney World

Disney a annoncé le retour des feux d’artifice à Magic Kingdom et à Epcot le 1er juillet. Et peu de temps après l’annonce, les réservations dans les parcs ont augmenté, rendant l’accès à Magic Kingdom un peu plus difficile. Hier, selon WDWNT, Disney a actualisé les réservations, rendant plus de réservations dans les parcs disponibles en juillet, mais maintenant, juste un jour plus tard, Magic Kingdom est à nouveau complet pour les sept premiers jours de juillet pour les détenteurs de billets généraux et ceux qui séjournent dans stations Disney. Les réservations du Pass Annuel sont réservées au Magic Kingdom pour les cinq premiers jours de juillet.