Dang, Manifest a presque battu un record majeur de Netflix juste après avoir été annulé par NBC

Manifest est resté l’émission n°1 sur Netflix pendant 27 jours consécutifs, par TVLine, mais il a été ramené à la n°2 après la première de la saison 3 de la série Netflix Virgin River. Avec cela, l’émission est à égalité avec Tiger King pour la deuxième plus longue course au n ° 1, le meilleur titre appartenant toujours à Ginny & Georgia, qui a passé 29 jours consécutifs au n ° 1. La série dramatique NBC est également la seule émission non Netflix à passer plus d’une semaine dans le Top 10 depuis Lucifer. Fait intéressant, cette émission a également été annulée par un réseau (Fox) après sa troisième saison, mais est allée à Netflix pour le reste de ses six saisons.