Dangal Games nomme Ankit Anand à la tête de FantasyDangal

La plate-forme de jeux en ligne Dangal Games a nommé Ankit Anand à la tête de son application récemment lancée FantasyDangal. Dans son nouveau rôle, Anand sera chargé de diriger l’expansion et la croissance globales de FantasyDangal. « Étant donné que nous nous développons et que nous nous préparons à la croissance, l’embauche des bons talents devient un moteur clé pour l’entreprise. En tant qu’organisation, nous nous concentrons sur le recrutement de personnes qui seront responsables du développement de la marque et de l’avenir de Dangal Games. Nous sommes convaincus qu’Ankit Anand est la bonne personne pour faire avancer notre vision de l’entreprise », a déclaré Varun Mahna, fondateur et PDG de Dangal Games.

Avec plus de sept ans d’expérience, Anand a géré des comptes clés pour certains des plus grands noms des secteurs de la banque et des médias. Il a commencé son parcours professionnel par un petit passage en tant que stagiaire en gestion dans le groupe de financement de projets (Debt Syndication) de Centrum Capital. Avant de rejoindre Dangal Games, Anand a occupé des postes clés dans Yes Bank et Star India. « Cela fait plus de 15 ans que je pratique des sports fantastiques qui ont commencé comme des plaisanteries avec un groupe d’amis. Maintenant, imaginer cela du point de vue d’un fournisseur de plate-forme donne une expérience totalement différente. Chaque jour, j’apprends quelque chose de nouveau et d’excitant », a déclaré Ankit Anand, chef d’entreprise, FantasyDangal.

À l’heure actuelle, Anand dirige toute la roue de la plate-forme FantasyDangal depuis la création de diverses équipes, l’acquisition de clients, la fidélisation, le marketing numérique en mettant davantage l’accent sur l’expérience client.

Dangal Games est une plate-forme en ligne qui facilite les jeux basés sur les compétences pour les joueurs. Il propose des plateformes comme PokerDangal et RummyDangal. Récemment, Dangal Games a obtenu un financement de 1 million de dollars en « Série A » et a l’intention d’utiliser le financement pour diversifier le portefeuille de produits et étendre davantage son activité à des produits exclusifs.

