Dangal Games se lance dans le jeu occasionnel avec le lancement d’une application de jeu unifiée

L’application sera initialement disponible pour les utilisateurs d’Android

La plate-forme de jeu en ligne basée sur les compétences Dangal Games a lancé son application de jeu alors qu’elle prévoit d’entrer sur le marché des jeux occasionnels. La plateforme souhaite positionner l’application comme une plateforme multi-jeux unifiée. Avec divers jeux occasionnels, dont 8 Ball Pool, Carrom, Racing, Quiz, il cible la population de masse de l’Inde. L’application sera initialement disponible pour les utilisateurs d’Android. Cependant, les utilisateurs peuvent également le télécharger à partir du site Web.

“Chez Dangal Games, nous nous sommes toujours efforcés d’offrir la meilleure expérience de jeu à nos utilisateurs et avec le lancement de l’application Dangal Games, nous essayons d’accumuler à la fois les jeux occasionnels et nos produits phares sous un même parapluie afin que l’utilisateur final puisse ont des options diversifiées en fonction de leurs goûts. Nous visons à atteindre huit crores d’utilisateurs en deux ans », a déclaré Varun Mahna, fondateur et PDG de Dangal Games.

Il s’agit du premier produit de la maison Dangal Games entièrement conçu et développé en interne par l’équipe d’ingénierie, a noté Mahna. Il espère qu’il présentera les prouesses des capacités technologiques de la plate-forme à l’ensemble de l’industrie du logiciel et des jeux. Alors que l’application Dangal Games proposera plus de 50 jeux occasionnels sous l’application unifiée, Dangal Games propose d’autres produits phares tels que PokerDangal, RummyDangal et FantasyDangal.

PokerDangal de Dangal Games fait partie des cinq meilleures plateformes de poker en ligne en Inde, a déclaré la société dans un communiqué. En 2020, la société s’est aventurée dans RummyDangal et prétend avoir plus de cinq utilisateurs lakh enregistrés sur la plate-forme. Il a lancé son troisième produit FantasyDangal en avril 2021.

« Nous sommes connus pour notre relation avec nos utilisateurs. La principale raison de notre croissance en si peu de temps a été la confiance que nous avons bâtie avec des stratégies de marketing numérique efficaces et un support client », a déclaré Manan Sobti, co-fondateur de Dangal Games.

Lire aussi : Option Designs met en œuvre des tâches créatives pour Asepto

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.