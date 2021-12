Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls ne vient pas pour changer, mais cela pourrait

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls n’était pas inclus dans la récente compilation de quatre jeux, Danganronpa Decadence, qui est arrivée sur Switch le 3 décembre.

Pour la plupart, il semble que les fans ne s’en soucient pas – les jeux inclus étaient les plus traditionnels, basés sur des histoires, et Ultra Despair Girls est plutôt un jeu d’action-aventure à la troisième personne – mais les fans qui s’en soucient peut être en mesure de changer cela.

Selon une interview entre Shun Sasaki, l’un des développeurs de la série Danganronpa, et Famitsu (traduit par Nintendo Everything), le jeu dérivé pourrait peut-être arriver un jour sur la Nintendo Switch.

« Je pense que le mode portable de Nintendo Switch fonctionnerait bien avec Ultra Despair Girls, qui était la pierre angulaire de la gamme Vita, mais à ce stade, il n’y a rien dans le pipeline (rires). Le jeu traite de sujets sensibles et nous ne sommes pas sûrs si nous pouvons le sortir sur Switch. Si les fans sont assez vocaux, cela permet de le transformer plus facilement en réalité. Si vous souhaitez le voir, parlez-en ! »

Le « sujet sensible » mentionné par Sasaki a été un pilier de la série Danganronpa, qui présente les meurtres brutaux d’adolescents comme concept principal, mais Ultra Despair Girls en particulier est connue pour présenter des sujets lourds comme la sexualisation des enfants et des personnages pédophiles. .

Ultra Despair Girls n’a pas eu le meilleur accueil à sa sortie. Sorti sous diverses formes entre 2014 et 2017, le jeu n’a vendu qu’une fraction des exemplaires gérés par Danganronpa: Trigger Happy Havoc, et son score Metacritic oscille autour de 7/10. Néanmoins, le jeu a ses fans, et maintenant c’est à eux de décider du sort de ce jeu.

Faites-vous partie des fans d’Ultra Despair Girls ? Souhaitez-vous le voir sur Switch ? Il est temps de se faire entendre dans les commentaires !