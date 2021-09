Danganronpa S: Ultimate Summer Camp aura des microtransactions de style Gacha

La collection Danganronpa arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année, le 3 décembre, mais une seule partie est exclusive à Switch : Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, une version autonome étendue du mini-jeu de plateau “Ultimate Talent Development Plan” dans Danganronpa V3 : Tuer l’harmonie.

Ultimate Summer Camp se déroule dans un univers alternatif où tous les personnages des différents jeux Danganronpa vivent en relative harmonie dans un camp d’été insulaire. Ils devront trouver dix “Hope Shards” pour rentrer chez eux, ce qu’ils peuvent faire en jouant à un jeu de société Mario Party-esque où les cases sur lesquelles vous pouvez atterrir incluent des choses comme “Growth”, “Battle”, “Event “, et “Amitié”.

Dans le dernier blog de Spike Chunsoft, les détails d’Ultimate Summer Camp ont été décrits un peu plus depuis l’annonce de l’E3, et cela inclut les nouvelles microtransactions, décrites comme suit (c’est nous qui soulignons) :

“Dépensez vos Monocoins et Monnomicoins dans les machines MonoMono du magasin de l’école pour avoir une chance de retirer de nouveaux personnages et objets. Les trois types de machines MonoMono ont des taux de chute différents et nécessitent des pièces spécifiques à la machine.

Vous obtiendrez un plus grand avantage en obtenant de nouveaux personnages et objets, alors n’hésitez pas à utiliser vos pièces au fur et à mesure qu’elles arrivent.

Par exemple, la MonoMono Yachine est plus susceptible d’accorder des cartes SR de maillot de bain, tandis que la Golden MonoMono Machine ne contient que des cartes à haute rareté.

Ne vous inquiétez pas pour économiser des pièces – continuez à les dépenser pour remplir votre liste et votre inventaire !

Tout le contenu tel que les personnages, les cartes d’amélioration de personnage et les objets peut être déverrouillé en jouant au jeu. Tous les personnages et cartes d’amélioration de personnage peuvent également être achetés via les machines MonoMono du magasin de l’école avec de l’argent réel.“