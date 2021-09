D’Angelo Russell, clé pour résoudre le feuilleton de Ben Simmons

Au cours des derniers mois, Ben Simmons a déjà été lié dans les rumeurs de la NBA à diverses équipes qui ont besoin de plus de stars pour être plus compétitives au cours de la saison 2021/22. Ceux-ci incluent le Loups des bois du Minnesota. Selon .’s Shams Charania, les Timberwolves font partie des jeunes équipes qui ont exprimé un grand intérêt à ajouter à la base de la 76ers de Philadelphie déblocage des négociations.

Récemment, SB Nation a créé une liste de Rumeurs NBA qui rassemble toutes les vraies options pour Simmons. Cela comprend un accord hypothétique très réussi qui l’emmènerait au Minnesota avant le début de la saison. Dans le scénario commercial proposé, les Timberwolves enverraient D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jaden McDaniels et un futur choix de repêchage aux Sixers en échange de l’Australien, Matisse Thybulle et Isaiah Joe. Si le transfert devenait une réalité, cela aiderait les deux équipes à répondre aux besoins d’amélioration de leur équipe.

@JonKrawczynski rapporte qu’à ce jour, les Minnesota Timberwolves sont toujours l’équipe la plus intéressée à rester avec Ben Simmons. Mais il a également déclaré qu’ils ne voulaient pas inclure D’Angelo Russell dans ce commerce. pic.twitter.com/hNbfRmZip1 – HEURE D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 2 septembre 2021

Philadelphie serait-elle un prétendant au championnat ?

Si Russell et Beasley s’associent bien avec Joel Embiid, Tobias Harris et Seth Curry, les Sixers deviendraient sans aucun doute une équipe plus dangereuse à affronter dans une série au meilleur des sept la saison prochaine qu’ils ne l’ont été ces dernières années. En échangeant Simmons au Minnesota, les Sixers obtiendraient un remplaçant de calibre All-Star pour lui au poste de meneur avec Russell, un ailier de qualité à Beasley, un jeune grand homme avec beaucoup de potentiel chez McDaniels. et le choix de choisir une autre jeune femme prometteuse ou de négocier à l’avenir.