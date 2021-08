D’Angelo Russell des Timberwolves passe un bon moment à Las Vegas (Photos)

La NBA Summer League ayant lieu à Las Vegas, bon nombre des stars les plus grandes et les plus brillantes de la ligue sont actuellement à Sin City pour accueillir les jeunes talents et passer un bon moment.

Un joueur qui semble s’amuser particulièrement ?

Le gardien des Timberwolves du Minnesota D’Angelo Russell.

Russell a fait la fête avec Laura Ivaniukas, une mannequin canadienne, et les photos de leur temps ensemble sont immédiatement devenues virales.

Malgré les bons moments de Las Vegas, Russell se trouve actuellement dans un endroit intéressant du point de vue du basket-ball. Les Timberwolves ont refusé de lui inclure des conversations pour Ben Simmons, ce qui signifie qu’il fait clairement partie des plans à long terme de la franchise.

Russell finira-t-il par connaître autant de succès sur le terrain la saison prochaine qu’il en profite clairement en ce moment? Le temps nous le dira.

