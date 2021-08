Danger à vos yeux, le film qui expose les risques de la presse et de la politique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Cassandra Sánchez Navarro incarne une photographe déchirée entre dire la vérité ou se taire après avoir été forcée par un gangster à espionner un politicien dans le thriller Danger in your eyes.

Le film mexicain, qui sort vendredi aux États-Unis sur le service de streaming Pantaya, arrive l’année suivante où le Mexique a été classé comme le pays avec le plus de journalistes tués en représailles pour leur travail, suivi de l’Afghanistan et des Philippines, dans un rapport par la Commission de New York pour la protection des journalistes.

Pía, le personnage de Sánchez Navarro, est très millénaire, il adore son chat et vit avec son compagnon, Hugo (Juan Martín Jauregui), qui est journaliste. Elle fait de la photographie d’art et des portraits, mais un travail avec la fille de l’homme d’affaires Francisco Corona (Mauricio Islas), qui fait du profit en trafiquant des femmes pour des clubs de strip-tease, la met dans cette situation compromettante et à deux doigts d’être photojournaliste.

Les menaces que reçoivent les candidats sont une dure réalité au Mexique qui a récemment été vérifiée. Les élections de juin dernier ont fait près de 90 morts parmi les hommes politiques, selon un rapport sur les violences politiques dans le pays publié par Etellekt Consultores.

“Quand nous l’avons filmé, ils étaient en pleine campagne de tous les politiciens, tout ce qui se passait était très, très palpable”, a déclaré Elías. “Pour moi, ils étaient comme de nombreux outils pour voir de l’endroit d’un politicien quel est son visage et sa façon de se présenter au monde.”

La traite des êtres humains est un autre problème grave abordé dans le film réalisé par Raúl Caballero. Selon les chiffres du Rapport mondial 2020 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans la région de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes, la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle est le crime le plus détecté (70 %), parmi les plus élevées au monde.

Source : Cependant