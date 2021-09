Danger! La masse salariale de Manchester United monte en flèche

23/09/2021 à 18h45 CEST

Manchester United s’est renforcé de trois grandes stars cet été avec pour objectif de revenir au plus haut niveau du football anglais et européen. Jusqu’ici tout va bien. L’équipe de Solskjaer se classe troisième en Premier League à égalité de points avec les leaders, Chelsea et Liverpool, deuxième. Ils n’ont concédé qu’un nul et l’arrivée de Cristiano Ronaldo, auteur de 4 buts sur ses 3 premiers matches, leur donne un plus en attaque. Ils ne s’en sortent pas aussi bien en Ligue des champions ou en Coupe Carabao, où ils ont été éliminés mercredi dernier.

Concrètement, l’arrivée des Portugais, ainsi que celles de Varane et Sancho, pourrait mettre en péril l’économie de Manchester United. Ils ont investi 140 millions dans le port du rouge et plus tard, leurs salaires élevés ont été ajoutés à ceux d’une main-d’œuvre qui n’était pas précisément l’une des moins bien payées.

Ils dépenseront autant que le Barça en 2020

‘The Sun’ parle d’une augmentation record, puisqu’entre les trois, ils ajoutent 75 millions de salaire, ce qui porte le chiffre de ceux d’Old Trafford à un total de 452 millions par an. Comme le souligne le média susmentionné, Ce montant est très proche de ce que le Barça a dépensé en 2020, et nous savons déjà comment cette histoire s’est terminée.

Bien que les prévisions indiquent que les clubs commencent à récupérer leurs économies aux niveaux d’avant la pandémie, c’est un pari solide.

Le même média donne également des détails sur les salaires actuels de l’ensemble de Manchester. Cristiano serait le mieux payé (29,25), suivi de De Gea (22) et des nouveaux venus, Sancho (21,2) et Varane (20,7).

Le prochain sur la liste est le but du Barça, Paul Pogba, qui recevrait 17,6 par saison.