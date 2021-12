Danger trans! La championne Amy Schneider bat des records d’argent

Capture d’écran : Télévision Sony Pictures

Vendredi dernier, Amy Schneider est devenue la femme la mieux rémunérée de l’histoire du jeu-questionnaire Jeopardy ! Cela fait d’elle la quatrième concurrente la mieux rémunérée pour les matchs de saison régulière et la cinquième pour les gains globaux. Après son dernier match d’hier, elle est à égalité avec Julia Collins, qui a connu une séquence de 20 victoires consécutives en 2014, pour le plus grand nombre de victoires par une femme. C’est aussi une femme trans, ce qui règne absolument.

Schneider a déclaré à Yahoo Entertainment : « Tout ce qui peut être fait pour montrer aux personnes transgenres des personnes normales est une bonne chose… Il y a certainement des gens qui me disent des choses auxquelles je veux répondre, et cela ne va pas bien. Le revers de la médaille, c’est qu’une grande partie de ce que je reçois sur Twitter et Facebook est tellement positif et bon. «

L’une des réponses positives est venue d’un Jeopardy ! championne dont elle surpasse les réalisations. Larissa Kelly a félicité Schneider sur Twitter, et Schneider a répondu : « Je suis honorée d’être en votre compagnie, et j’ai hâte de regarder un jour la femme qui nous bat tous les deux ! C’était réconfortant de voir deux champions de compétition se soutenir, et c’était pour une bonne raison. La grande majorité des concurrents du Temple de la renommée de Jeopardy! sont des hommes, y compris les trois premiers dans chaque catégorie.

Le manque de représentation n’avait jamais découragé Schneider, qui avait voulu être sur Jeopardy ! depuis qu’elle a cinq ans. Et elle n’est pas la première candidate trans de l’histoire de l’émission-questionnaire, bien qu’elle soit certainement la plus gagnante et, au 1er décembre, la première à se qualifier pour le Tournoi des champions (une compétition annuelle entre les concurrents les plus titrés de l’émission). La date du tournoi n’a pas été annoncée, mais sa qualification lui donne l’opportunité de poursuivre sa séquence de victoires.

Schneider est optimiste quant à son apparition continue sur Jeopardy ! « Il y a des personnes trans qui me regardent, qui sont des nerds intelligents », a déclaré Schneider au Daily Beast. Elle espérait « atténuer un peu leur peur et leur donner un peu plus d’espoir sur ce qui pourrait être possible pour eux ».

Son exploit historique est un point lumineux pour le jeu télévisé autrement troublé. Le producteur exécutif Mike Richards a récemment quitté Jeopardy! suite à un signalement de son comportement discriminatoire. LeVar Burton a brièvement invité Jeopardy! en juillet, mais s’est finalement rendu compte qu’il ne voulait pas du poste. Ken Jennings et Mayim Bialik sont les animateurs actuels de l’émission et continueront d’animer en 2022.