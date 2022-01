Danger trans! La gagnante révèle qu’elle va « bien » après un vol

Capture d’écran : Télévision Sony Pictures

Péril! Le recordman Amy Schneider a révélé qu’elle allait bien après un vol lundi.

La résidente d’Oakland, en Californie, âgée de 42 ans, a déclaré sur Twitter qu’en plus de perdre son téléphone, sa carte d’identité, son portefeuille et son sommeil, elle se portait bien. Schneider, qui tweete généralement un fil pour accompagner chaque épisode du quiz dans lequel elle apparaît, a déclaré dans un tweet de suivi qu’elle ne serait probablement pas en mesure d’en écrire un à temps pour le Jeopardy de lundi ! jeu après le braquage.

Schneider est la première femme trans à gagner une place dans le Tournoi des champions du jeu télévisé et est la candidate la mieux rémunérée de l’histoire du jeu télévisé. Depuis l’épisode diffusé le 4 janvier, Schneider a remporté 25 matchs consécutifs en saison régulière et un total de 918 000 $. Elle est la quatrième concurrente la mieux rémunérée au total pour les matchs de saison régulière et la cinquième pour les gains globaux.

Lire la suite: Danger trans! Champ bat des records et devient la femme la mieux rémunérée de l’histoire du spectacle

G/O Media peut toucher une commission

Malheureusement, les transphobes affluent parfois sur le fil Twitter de Schneider pour la harceler et la réprimander. Dans une réponse intelligente à certains d’entre eux, Schneider a tweeté: « Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps, pendant cette période des fêtes chargée, de me tendre la main et de m’expliquer qu’en fait, je suis un homme . Chacun d’entre vous est la première personne à avoir soulevé ce point très intelligent, qui ne m’avait jamais traversé l’esprit auparavant. »

Je vais prendre « Wicked Burns » pour 500, Alex. Euh, Ken.

Dans une interview avec ABC7 début décembre, Schneider a déclaré que participer au jeu télévisé signifiait beaucoup pour elle non seulement en tant que fan de longue date, mais aussi parce que cela lui permettait d’envoyer « un message positif à la fille trans ringard qui veut être sur le spectacle aussi.

Larissa Kelly, autrefois la joueuse la mieux rémunérée de Jeopardy ! histoire, a félicité Schneider pour avoir battu son record sur Twitter le 24 décembre.

« Merci beaucoup, je suis honoré d’être en votre compagnie et j’ai hâte de regarder un jour la femme qui nous bat tous les deux ! » a répondu Schneider.