Dani Alves accepte le salaire le plus bas autorisé par la Liga

Dani Alves est de retour et il a accepté le salaire le plus bas possible autorisé par la convention collective de la Liga. Le Brésilien sera le joueur de l’équipe première le moins payé de l’équipe, ce qu’il aurait accepté uniquement parce qu’il voulait jouer à nouveau pour le FC Barcelone.

Ce salaire, d’ailleurs, est de 155 000 euros par an, une somme qui a été fixée en 2015 . Il gagnera environ 11 000 par mois jusqu’au 30 juin.

Le joueur de 38 ans sait que son ancien club est en crise financière. Il a déclaré que sa mission était d’aider l’équipe à retrouver sa place parmi les meilleures équipes du monde. Il espère être le vétéran qui formera le jeune talentueux de l’équipe aux côtés du nouvel entraîneur Xavi, son ancien coéquipier.

Ce salaire est extrêmement bas pour un joueur de l’équipe première, sans parler d’un joueur célèbre du Camp Nou. Bien sûr, Alves a sûrement dépassé son apogée compte tenu de son âge, mais quand même. Il aurait pu trouver une opportunité beaucoup, beaucoup plus lucrative quelque part – surtout s’il ne s’agissait pas du football européen.

Le choix d’Alves de signer pour un salaire aussi bas semble suggérer qu’il est tout à fait sérieux qu’il s’agit de son amour pour son club.