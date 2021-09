Dani Alves annonce son avenir

24/09/2021 à 21:01 CEST En tant que leader incontesté et seule équipe du Big Five à compter ses matchs par victoires, le PSG accueillera Montpellier au Parc des Princes afin de maintenir sa bonne forme, mais avec l’absence confirmée de son joueur le plus décisif : Lionel Messi. L’Argentin, qui a présenté une contusion osseuse […] More