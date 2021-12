Dani Alves attire les applaudissements lors de son premier match depuis son retour à Barcelone

« Alves fait un spectacle », « Alves donne une leçon », « Alves dans sa forme la plus pure. » Ce sont les gros titres en ce moment dans l’un des plus grands magasins de sport de Catalogne, Diario SPORT.

C’était juste un match amical, dans une équipe avec de nombreux joueurs de l’équipe B, jouant contre des adversaires sud-américains. Mais l’excitation était difficile à contenir.

Le légendaire Dani Alves est de retour pour une dernière balade.

SPORT note qu’il n’avait pas joué de match depuis quatre mois et demi, mais il a montré qu’il était en bon état physique et qu’il travaillait en attaque et en défense, remplissant plusieurs rôles au fil du match.

Il a joué comme arrière droit, milieu de terrain et même comme attaquant tout au long du match. Et il a été capitaine de l’équipe pendant une partie.

L’un de ses centres a commencé le jeu qui a fini par être le premier but de Ferran Jutglà. Il a également mis en place un tacle glissé qui a été beaucoup partagé en ligne.

Boca Juniors a finalement égalisé et remporté la coupe amicale aux tirs au but – mais vous ne pouvez pas blâmer Alves, qui a marqué le sien.

« Il a montré qu’il avait la qualité et les qualités physiques pour être titulaire pour ce Barça. C’est dommage qu’il ne puisse jouer officiellement qu’en janvier, car je suis convaincu qu’il rendrait un grand service à l’entraîneur des Blaugrana lors des deux matches de championnat qui restent avant les vacances de Noël », a écrit Lluís Mascaró dans son éditorial. .

Reste à savoir si cette manie d’Alves continuera, lorsqu’il disputera des matchs de compétition en Liga ou en Ligue Europa. Mais pour l’instant, il semble que les fans de Barcelone soient prêts pour l’émotion d’un vainqueur en série.