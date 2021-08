Dani Alves : “C’est un moment indescriptible”

08/07/2021 à 18:32 CEST

Sport.es

Dani alves, champion olympique avec l’équipe masculine de football à Tokyo 2020, a déclaré ce samedi que gagner l’or est un “instant indescriptible” et un “sensation unique“où “les mots sont inutiles”. “C’est un moment indescriptible et maintenant il faut en profiter” pour monter sur la plus haute marche du podium, a déclaré le joueur de Sao Paulo à SporTV sur la pelouse du stade international de Yokohama.

Alves, qui a accroché l’or à son première participation aux Jeux Olympiques à 38 ans, Il a affirmé vivre l’un de ces moments “incroyables” dans lesquels “les mots sont inutiles”. “Nous avons réussi à réaliser un rêve Grâce à un grand travail et à Dieu », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous savions que le combat allait être très difficile, mais que ça allait en valoir la peine et ça l’a été.

L’ancien joueur de Barcelone, de Séville, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, qui a remporté plus de 40 titres tout au long de sa carrièreIl a rappelé qu’il était venu “vierge” en termes de participation aux JO, qui sont pour lui “le plus grand événement sportif au monde”. “Cela valait tous les efforts et tous les sacrifices. Beaucoup de gens ont vibré avec nous et je tiens à tous les remercier car lorsque l’énergie est bonne et pure, elle nous atteint”, a-t-il déclaré.

“Le Brésil traverse des moments difficiles, mais c’est une nation de guerriers et tous les médaillés que nous représentons le Brésil sont des guerriers car nous connaissons les difficultés qui existent pour se préparer“, a-t-il complété. L’équipe brésilienne a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en battant l’Espagne 2-1 en finale, grâce au but inscrit par l’attaquant Malcom dans le prolongement.

La Canarinha est allée de l’avant au moyen de Matheus Cunha dans la remise du premier semestre, mais Mikel Oyarzabal il a égalisé pour La Roja à la 60e minute et a pris le match en prolongation, où l’ancien footballeur de Barcelone a abouti à une contre-attaque meurtrière.