Dani Alves dénonce la proposition de Super League

L’ancien arrière du FC Barcelone et actuel arrière de São Paulo, Dani Alves, s’est prononcé sur les nouvelles qui ont secoué le monde du football. À savoir, que deux de ses anciens employeurs, Barcelone et la Juventus, aux côtés de 10 autres grands clubs européens, forment une nouvelle «Super League».

“Le football a été, est et sera toujours un sport qui transforme des vies”, a écrit le défenseur sur son compte Twitter officiel.

«Nous ne devons pas permettre aux ‘costumes’ de gâcher ces possibilités de petits rêvant de devenir grands !!!»

Bien qu’Alves ait joué pour la Juventus ainsi que pour Barcelone, le Brésilien a choisi d’accompagner son tweet d’une photo de lui-même dans un maillot blaugrana aux côtés de Lionel Messi.

Não permitamos que cartolas estraguem essas possibilidades de pequenos seguirem sonhando ser grandes !!! pic.twitter.com/bQpUSE7FMn – Daniel Alves (@ DaniAlvesD2) 19 avril 2021

L’annonce de la Super League a été condamnée par de nombreux joueurs, entraîneurs, experts et fans. Il a également créé une soi-disant «guerre des mots» entre l’UEFA et certains des meilleurs clubs de football européens. L’UEFA a menacé de renvoyer les clubs de Super League de la Ligue des champions avec effet immédiat et d’interdire aux joueurs de participer à la Coupe du monde de la FIFA,