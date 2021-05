Dani Alves dit à Lionel Messi de rester à Barcelone

Dani Alves a parlé de l’avenir de Lionel Messi à Barcelone et a dit au capitaine de rester au Camp Nou.

Le Brésilien dit qu’il a parlé à son ancien coéquipier et lui a rappelé que les joueurs qui quittent Barcelone ont toujours tendance à regretter la décision par la suite.

«J’ai dit à Messi à plusieurs reprises: il est né pour être un joueur de Barcelone et Barcelone est né pour être son club. Il m’a déjà donné des conseils pour que je puisse lui faire de même. Une fois, il m’a dit de rester à Barcelone parce qu’il n’y avait pas d’endroit meilleur. «Où serez-vous plus heureux? il m’a demandé. Alors je suis resté », a-t-il dit.

«Maintenant, je lui ai rappelé cette conversation et qu’un bon ami [him] m’a dit que Barcelone est le meilleur endroit qui soit. Je n’ai pas encore eu de réponse de sa part, mais quand vous quittez Barcelone, vous réalisez à quel point c’est bon. Tous les joueurs, et je veux dire tout le monde, qui ont quitté Barcelone ont été désolés. Tous regrettent de partir, quelle qu’en soit la raison.

Source | Le gardien