Dani Alves dit qu’il est confronté au « défi le plus important » de sa carrière à Barcelone

Dani Alves devrait faire sa première apparition à Barcelone mardi lors d’un match amical contre Boca Juniors après son retour au club pour un deuxième passage sur un transfert gratuit.

Le Brésilien a assisté à un pré-match avant le match avec Xavi et a expliqué comment il se sentait face au plus grand défi de sa carrière.

«Je suis nerveux après si longtemps loin de chez moi, sans jouer, et le mettre en jeu pour le club. Le défi le plus important de ma carrière est arrivé. Nous essaierons de faire au mieux pour ce club et ce badge.

« Pendant le temps où j’ai appris, il faut accepter une situation pour pouvoir la renverser. Nous connaissons les problèmes et ce qui se passe. Nous avons l’habitude de voir Barcelone au sommet mais nous savons qu’il y a un problème. Nous ne pouvons pas nous en cacher, mais au lieu de cela, cherchez une solution le plus tôt possible.

«Quand je suis arrivé la première fois, une transformation a dû être faite. La situation est différente mais c’est fait et nous allons écrire un nouveau chapitre. Travailler pour que Barcelone soit là où ils sont habitués. Nous devons récupérer en gagnant parce que nous vivons de la victoire. Nous devons changer la séquence. Dans le football, il y a de bonnes et de mauvaises séquences, même si cela dure un peu plus longtemps.

Origine | sport