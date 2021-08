Dani Alves, histoire du football mondial

in

08/10/2021 à 10:00 CEST

Daniel Guillen

L’arrière droit brésilien Dani Alves est le joueur le plus titré de l’histoire du football masculin avec un total de 46 titres. L’obtention de la médaille d’or olympique avec le Brésil le week-end dernier à Tokyo 2020 a augmenté son nombre et Il rouvre un écart avec son poursuivant immédiat, Leo Messi, qui totalise 38 titres à son palmarès.

L’ancien barcelonais, qui était aussi à Séville, à la Juventus ou au PSG, est le joueur actif de l’histoire qui a soulevé le plus de trophées collectifs au cours de sa carrière professionnelle.: trois avec Bahía, cinq avec Séville, 23 avec le FC Barcelone, deux avec la Juventus, six avec le PSG, un avec Sao Paulo (son club actuel) et sept autres avec le Brésil, dont la dernière médaille d’or olympique.

Le défenseur sud-américain a fait quelque chose d’historique en tant que capitaine de la jeune équipe des moins de 23 ans aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. À 38 ans et 93 jours, Dani Alves est devenu le joueur le plus âgé à remporter une médaille d’or dans l’équipe de football masculine.

Leo Messi et Dani Alves, amis et rivaux

Dani Alves est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football. Au FC Barcelone, il a remporté d’innombrables titres avec Leo Messi : l’Argentin et le Brésilien sont de bons amis, mais la rivalité est latente. Le déjà ancien joueur du Barça a huit titres de moins et son objectif principal est de le traquer : “L’un de mes objectifs est de continuer à gagner des titres au fil des ans et de voir si je peux rattraper ou battre Alves. Je suis proche, mais je dois encore gagner plus.”.

Ensemble, ils ont formé une connexion brillante au Camp Nou et Ils ont remporté 3 Ligues des Champions, 6 Ligues, 5 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d’Espagne, 3 Super Coupes d’Europe et 3 Coupes du Monde des Clubs. Quelques documents historiques individuellement et collectivement.