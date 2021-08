08/04/2021 à 08:00 CEST

C’est une vraie légende. Dani Alves, 38 ans, porte non seulement le bracelet brésilien aux JO de Tokyo, mais est aussi le leader sportif et moral d’une équipe en quête de sa deuxième médaille d’or consécutive. L’ex du Barça est, sans aucun doute, le joueur à prendre en compte pour l’Espagne de Pedro Oui Eric Garcia en toute finale samedi (à 13h30 CEST).

Alves il prend tout à cœur, et lorsque la CBF lui a accordé l’une des trois places réservées aux seniors olympiques, après le fiasco de ne pouvoir compter sur Neymar Jr.Il était très clair que l’actuel joueur de Sao Paulo donnerait tout pour ajouter une tournure sans précédent à son impressionnant palmarès : la médaille d’or olympique. Après avoir remporté le championnat Paulista, l’ailier incombustible a accru sa tyrannie en tant que joueur de football le plus récompensé de l’histoire avec 41 titres, suivi de Léo Messi avec 38, après le Maracanazo en finale de la dernière Copa América.

Avec la Seleçao olympique, Dani continue de faire la différence: c’est le footballeur brésilien qui a récupéré le plus de ballons (16), qui a fait le plus de passes décisives tout au long du tournoi (14), qui a le plus dribblé (14), qui a fait les centres les plus corrects (8) et qui a fait le plus de ballons a intercepté (7).

La finale de Yokohama est une occasion unique et irremplaçable pour Alves d’accrocher une médaille d’or, ce qui entérinerait la domination brésilienne dans la spécialité, puisque la Seleçao disputera sa troisième finale consécutive, après l’argent à Londres 2012 et le triomphe tant attendu à Rio 2016. Avec le bronze à Pékin 2008, et quel que soit le résultat de ce samedi, Canarinha a assuré quatre Jeux sur le podium et ajoutera 7 médailles quelque chose d’inédit.

“Il nous manque un match, qui est la finale, c’est la dernière étape et nous devons rester concentrés et concentrés, car il est très difficile de gagner des matchs contre des rivaux si différents, car cela nécessite un très haut niveau d’adaptation”, assure le capitaine Alves, qui souligne le bon travail accompli par son coach, André Jardine, et l’équipe d’entraîneurs, “Notre personnel a fait un excellent travail en nous donnant toutes les informations sur les rivaux que nous ne connaissions pas et la vérité est que le résultat est très bon.”

Le Brésil atteint la finale avec des doutes sur le football : En demi-finale, il n’est pas passé de 0-0 contre le Mexique, qu’il a battu aux tirs au but, et, en quart de finale, il a subi l’indicible pour battre l’Egypte au minimum (1-0). La Seleçao a fait un tournoi olympique du plus au moins, puisqu’elle n’a pas su conserver la bonne image de ses débuts, lorsqu’elle avait battu l’Allemagne 4-2 dans ce qui était la réédition de la finale de Rio 2016.