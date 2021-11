Dani Alves, la plus ancienne signature de l’histoire de Barcelone

11/12/2021 à 23:08 CET

Le côté droit du FC Barcelone, Dani alves, a signé avec le club du Barça jusqu’à la fin de la saison après que l’actuel entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernández, a donné le feu vert à l’opération. Après avoir terminé son séjour à Sao Paulo et arrivé en tant qu’agent libre, le joueur est devenu la plus vieille recrue (38 ans) de l’histoire du club après Helenio Herrera, qui l’a fait à l’âge de 33 ans..

Le Brésilien, qui était au Camp Nou entre 2008 et 2016, retourne dans ce qui était sa maison après que le club n’a pas été en mesure de trouver un remplaçant garanti pour l’arrière droit. Douglas, Sergi Roberto, Semedo ou Sergiño Dest sont quelques-uns des noms qui ont dansé dans le onze au cours des cinq dernières années, tous sans atteindre la performance de Dani Alves.

L’ex de Séville, de la Juventus ou du PSG a signé 21 buts et 101 passes décisives en 391 rencontres, en plus de gagner trois Ligue des Champions, six Ligues, quatre Coupes du Roi, quatre Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs. Avec Leo Messi et Xavi Hernández lui-même, il a mis en place une voie de droite de luxe.

Dani Alves, la première recrue de l’entraîneur de Xavi

Alves est devenu la première signature de l’ère Xavi à Barcelone : L’entraîneur actuel de l’équipe première a entériné sa signature et le joueur est excité et surtout motivé avec sa deuxième étape dans la capitale catalane. Le Brésilien a rejoint la liste des joueurs qui ont affronté l’équipe du Barça à deux périodes différentes : auparavant, des joueurs comme Paulino Alcántara, Hristo Stoichkov ou Iván De la Peña, entre autres.

Le défenseur rivalisera avec Sergiño Dest pour une place dans le couloir droitier à partir du 1er janvier, lorsqu’il pourra entrer dans le rythme compétitif de l’équipe première. Également avec d’autres noms tels que Sergi Roberto et Òscar Mingueza, qui ont joué quelques minutes dans cette zone avec Ronald Koeman et Sergi Barjuan cette saison..