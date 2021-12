Dani Alves ne pourra pas jouer pour Barcelone au Real Majorque – rapport

Barcelone sera sans Sergio Busquets et Gavi pour le premier match de l’équipe en 2022 contre le Real Majorque le 2 janvier et il semble que Xavi ne pourra pas non plus utiliser Dani Alves.

On pensait que le Brésilien ferait ses deuxièmes débuts en Liga pour le Barça à Son Moix après son retour en transfert gratuit en novembre.

Cependant, Mundo Deportivo rapporte que « la période d’inscription pour les joueurs de LaLiga commence le 3 janvier », un jour après le voyage de Barcelone au Real Majorque.

Tout cela signifie qu’Alves (et potentiellement Ferran Torres s’il est effectivement signé dans les prochains jours comme le suggère la rumeur) devra attendre après le 3 janvier pour figurer.

La nouvelle affectera également Gavi et Nico, qui devraient être officiellement promus dans l’équipe première après avoir fait leur entrée dans l’équipe senior cette saison.

Les deux joueurs devront également attendre le 3 janvier pour s’inscrire. Comme déjà mentionné, Gavi est suspendu pour le choc après avoir décroché sa cinquième réservation de la campagne à Séville.

Le prochain match du Barça après la date d’inscription est un affrontement au troisième tour de la Copa del Rey contre Linares Deportivo le 5 janvier.

Les Catalans se rendent ensuite à Grenade en Liga trois jours plus tard avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite pour la Supercoupe d’Espagne et une demi-finale contre le Real Madrid.