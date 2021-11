Dani Alves parle du retour à Barcelone, Dembele, Dest et jouer pour Xavi

Dani Alves a été officiellement présenté à nouveau en tant que joueur de Barcelone mercredi au Camp Nou et a eu beaucoup à dire par la suite lors d’une conférence de presse.

Le Brésilien s’est déjà amusé sur le terrain, signant son contrat, exhibant son nouveau maillot n°8 et divertissant les fans dans le stade.

Cependant, il a fait une figure beaucoup plus sérieuse lors de la conférence de presse et a donné beaucoup d’informations sur son déménagement et sur ce qu’il peut offrir à Barcelone.

Voici les meilleurs morceaux :

Alves dans l’équipe

Je vois bien l’équipe, avec beaucoup de jeunes. Les choses peuvent être mieux faites en équipe. C’est la philosophie du Barça : nous devons tous jouer en harmonie. Nous devons revenir au sentiment que le ballon est à nous.

Alves sur combien il jouera

Je ne suis pas né pour être deuxième, j’ai toujours été premier. Je suis ici pour me battre, je ne suis pas ici pour passer le temps ou pour vivre à Barcelone. Je suis venu ici pour jouer et me battre pour une place. Ce n’est pas parce que j’ai marqué l’histoire ou à cause de ma bonne relation avec Xavi. Je vais me battre et essayer de contribuer. L’age est juste un nombre. Je viens de le prouver aux Jeux olympiques.

Alves sur Dembélé

Je pense que Dembele est un joueur exceptionnel, il doit comprendre qu’il joue pour le Barça, qu’il est très bon. Ma mission est de lui rappeler qu’il est vraiment bon, il est phénoménal, qu’il pourrait faire beaucoup de bonnes choses dans ce club

Alves sur Dest

J’ai parlé avec Dest. Je vais essayer de l’aider le plus. C’est un grand joueur, on va essayer de lui faire comprendre comment les choses se font au Barça pour qu’il s’adapte au club.

Alves sur ce qu’il peut apporter au Barça

Se battre pour ce que nous voulons. J’aurai peut-être un peu moins de cheveux mais l’envie sera tout aussi grande. Je sais ce que représente ce club et je sais ce que je peux apporter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en créant une synergie avec le club, les supporters.

Alves au retour

Je dérangeais beaucoup le président. Je n’arrêtais pas d’insister sur le fait que je voulais revenir. Je lui ai dit que je pouvais l’aider. Ce club m’a donné tout ce que j’ai. C’est un plaisir pour moi d’aider dans ces moments difficiles. Une fois que Xavi a été signé, je suppose que Laporta a dit « ici Xavi, c’est ton problème ». Xavi m’a appelé et m’a dit qu’il comptait sur moi et que le reste était facile. Quand tu veux quelque chose, tu peux y arriver, les facteurs externes n’ont pas d’importance, l’argent, ce n’est pas important. Pour moi ce n’est pas le plus important.

Alves à quel poste il jouera

Je viens jouer en tant qu’arrière. Mais je peux faire d’autres choses et quand vous mettez une limite à ce que vous pouvez faire, cela réduit vos chances. Mon objectif est l’équipe. Xavi décidera. Je m’entraîne en tant qu’arrière latéral, je travaille pour gagner ma place.

Alves s’il va rester une autre saison

Ce n’est pas une préoccupation. Je viens jusqu’en juin, je compte jusque-là. Et puis, tout peut être discuté. Cela a à voir avec les résultats. C’est comme un examen. Il faut avoir une bonne note pour continuer. Sinon, je récupérerai ma valise moi-même en juin.

Alves si Messi pourrait regretter son départ

Si vous me donnez quelques heures, j’irai le chercher. Leo est le plus grand que j’aie jamais vu dans le jeu, et les plus grands vous manquent toujours, surtout lorsque vous avez une bonne relation avec eux. Je l’aime beaucoup. Nous sommes dans un nouveau processus ici, et j’encourage tout le monde à revenir. J’ai été dans beaucoup d’endroits, mais il n’y a aucun endroit comme celui-ci.

Alves sur Xavi

Je me souviens d’un match qu’il a joué dans lequel il n’a pas raté une passe en 90 minutes. La vérité est que la vie prend plusieurs virages, car qui dirait que mon partenaire serait l’entraîneur aujourd’hui. Mais pour faire de grandes choses, les bonnes personnes se réunissent toujours. Et nous nous sommes réunis pour pouvoir remplir cette mission. Je vais essayer de l’aider pour qu’on puisse s’amuser autrement : moi en tant que joueur et lui en tant qu’entraîneur.