Dani Alves publie un message émotionnel après avoir scellé le retour de Barcelone

Dani Alves a offert une réponse sincère et typiquement Dani Alves à son retour à Barcelone pour la deuxième fois.

Les Catalans ont confirmé vendredi qu’ils étaient parvenus à un accord pour que le Brésilien joue pour le club pour le reste de la saison.

Alves n’avait pas caché qu’il voulait rejouer pour les géants catalans et a clairement indiqué à quel point il était ravi d’être de retour au Camp Nou.

Voici ce qu’il a écrit sur Instagram.

«Près de 5 ans à se battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait aussi longtemps, je ne savais pas que ce serait si difficile, mais je savais dans mon cœur et dans mon âme que ce jour viendrait », a-t-il déclaré.

« Je rentre chez moi d’où je ne pars jamais et comme je l’ai dit avant de partir ; JE SUIS L’UN DE VOUS, JE NE SAIS PAS COMBIEN DE TEMPS CE RÊVE DURERA, MAIS QU’IL SOIT ÉTERNEL PENDANT QU’IL DURE !! A bientôt là où ça me passionne le plus, avec le même enthousiasme que la première fois et avec la même envie de contribuer à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE !! Je vais rentrer chez moi fckkkk !!

Il sera fascinant de voir comment Alves s’en sortira pour la deuxième fois au Barca. Vous avez le sentiment que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été ramené est ce qu’il peut offrir en dehors du terrain autant que ses capacités sur le terrain.

Bienvenue à Barcelone, Dani Alves !