Dani Alves révèle pourquoi il a quitté la Juventus

13/04/2021 à 20:22 CEST

Dani Alves, qui se caractérise par dire tout ce qu’il pense, a fait un Q&R avec ses followers ce mardi matin à travers ses stories Instagram. Parmi les questions actuelles de Sao Paulo et certaines plus personnelles ou préférences, l’ancienne équipe du FC Barcelone a révélé la raison pour laquelle il avait quitté la Juventus à Turin après seulement un an à jouer en tant que “ bianconneri ”, a-t-il déclaré qui était le meilleur gardien de but avec celui qui avait joué. et a choisi un favori pour remporter la Ligue des champions.

“Pourquoi avez-vous quitté la Juventus? Vous devriez y retourner”, a demandé un supporter mexicain à Dani Alves. “Parce qu’ils m’ont dit qu’ils changeraient leur façon de jouer et ce n’était pas vrai”Dani Alves a répondu brusquement.

Après avoir quitté le Barça avec la carte de la liberté, le Brésilien s’est retrouvé en Serie A avec l’aide de “ Vecchia Signiora ”, mais cela n’a duré qu’une saison, avant de signer pour le PSG pour deux autres campagnes. À Turin, Dani Alves joué 33 matchs, marqué six buts et donné six passes décisives. Maintenant, il a révélé que la raison de son départ était une promesse non tenue de la part de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de l’équipe cette saison 2016/17.

Dans d’autres questions, Dani Alves a déclaré que le meilleur gardien de but avec lequel il ait jamais joué était Marc André Ter Stegen, «mon petit frère».

Un autre «petit frère»; Celui auquel il a fait référence était son compatriote et coéquipier du PSG et du Barça, Neymar Jr., lorsqu’on lui a demandé qui serait le vainqueur de l’édition actuelle de la Ligue des champions. «J’encourage toujours mon petit frère & rdquor;, a déclaré Dani Alves, accompagné d’une photo de Neymar.

Parmi les autres réponses, l’ancien bleu a déclaré que préfère «donner des passes avant de marquer des buts»., que «jouer en tant qu’ailier, c’est comme faire du vélo, une fois que l’on apprend, le reste appartient à l’histoire». et qu’il regarde tous les matchs auxquels il a joué parce que «pour s’améliorer, il faut comprendre où l’on a échoué. Je suis mon plus grand critique. & rdquor;