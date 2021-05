Dani Alves revient à la Seleçao

14/05/2021 à 16:44 CEST

Dani Alves, 38 ans, revient à la Seleçao. La présence de l’ancien côté barcelonais est l’une des principales nouveautés de l’appel qui Tite a annoncé aujourd’hui disputer les matches de qualification du Qatar 2022 contre l’Équateur, le 4 juin, au stade Beira-Rio de Porto Alegre, et le 8 juin, à Asunción, contre le Paraguay. Le Brésil mène les éliminatoires sud-américains avec quatre victoires en quatre matchs.

L’ancien joueur de Barcelone a été appelé pour jouer en tant qu’arrière droit, poste qu’il a réoccupé avec Hernán Crespo en direction de Sao Paulo., puisque, depuis qu’il a rejoint l’équipe de Morumbi, il a agi en tant qu’organisateur.

“Dani Alves vit dans un bon moment et a une grande histoire dans la Seleçao. Lors des matches de qualification pour la Coupe du Monde, il n’y a pas de temps pour la récupération et il joue à son apogée physique. Il a une grande capacité de leadership et c’est très bien. pour le groupe “, a souligné Tite.

L’autre nouveauté de l’appel brésilien est la présence de la centrale Lucas Veríssimo, actuellement à Benfica, de l’attaquant Gabigol, l’un des footballeurs les plus en forme de Flamengo et le milieu de terrain Lucas Paquetá, de l’Olympique de Lyon. La liste comprend quatre footballeurs de la Liga: le trio madrilène formé par Eder Miltao, Casemiro Oui Vinicius Jr. et le côté matelas, Renan Lodi.

LES 24 APPELÉS AU BRÉSIL

Gardiens de but: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) et Weverton (Palmeiras).

Côté: Dani Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) et Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Centrales: Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) et Thiago Silva (Chelsea).

Milieux de terrain: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) et Lucas Paquetá (Olympique de Lyon).

Attaquants: Everton Ceblinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) et Vinicius Jr (Real Madrid).

La CBF a annoncé qu’elle ne rendra publique que la liste des convoqués pour la Copa América, qui se jouera en Argentine et en Colombie du 13 juin au 10 juillet, le 9 juin. Tite Il ne voulait pas donner d’indices sur les joueurs qui participeront au tournoi continental.