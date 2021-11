Dani Alves semble absolument aimer la vie à Barcelone et a expliqué à quel point il se sentait comme un «super-héros» lorsqu’il portait le maillot du club.

Le Brésilien a également déclaré à Barca TV, dans une nouvelle interview après avoir passé un examen médical au Camp Nou, qu’il souhaitait aider à « sauver » les géants catalans et ramener l’équipe au sommet.

« Je suis encore sous le choc. J’essaie de revenir depuis longtemps. C’est un privilège de revenir, nous allons essayer de sauver le Barça que nous connaissons tous. Nous sommes dans un processus, mais nous devons l’accélérer car nous sommes le Barça et il n’y a pas de marge pour faire des erreurs », a-t-il déclaré.

« Je suis face à un défi incroyable, l’un de ceux qui me passionnent le plus. Se reconstruire, se battre, transpirer… défendre le maillot. Il y a deux maillots avec lesquels je me sens comme un super-héros quand je les mets : celui du Brésil et celui du Barça. J’espère transmettre tout cela à mes coéquipiers.

