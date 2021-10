Dani Alves : Si Barcelone a besoin de moi, il suffit d’appeler

L’ancien arrière latéral de Barcelone Dani Alves est actuellement agent libre et à la recherche d’un nouveau club et a proposé ses services aux géants catalans.

Il y a des spéculations sur le fait qu’Alves veut rejouer pour Barcelone, et il a parlé de la possibilité de retourner au Camp Nou dans une nouvelle interview.

« Ce serait en profiter un peu pour dire maintenant que le Barça a besoin de moi. J’ai toujours dit que je partais parce que je voyais que les choses n’étaient pas comme je pensais qu’elles devraient être. Vous ne voulez pas voir tout ce qui s’est passé avant ma sortie », a-t-il déclaré.

«Je suis parti en disant que lorsque le Barça avait besoin et me voulait, je reviendrais où que je sois. Il y a trop d’amour, de respect et d’attention que j’ai pour cette maison.

« Si le Barça pense qu’il a besoin de moi, tout ce qu’il a à faire est d’appeler. Je crois que je peux ajouter des choses partout où je vais, mais au Barca maintenant, surtout avec les jeunes qu’ils ont.

« Nous étions jeunes une fois et nous n’étions pas prêts à défendre une responsabilité aussi importante que celle de défendre le Barça, peu importe à quel point ils sont bons ou à quel point on en parle. C’est tout nouveau. Vous avez besoin d’un mélange de jeunes et de vieux pour donner l’équilibre et la chance de se battre pour de grandes choses.

Origine | Journal Sportif