Dani Alves, un joueur emblématique de Barcelone

11/12/2021 à 20:53 CET

Le côté brésilien, Dani alves, serait sur le point de signer à nouveau avec le FC Barcelona après que l’actuel entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernández, a donné le feu vert pour son incorporation au poste d’arrière droit. Avec un passé récent en tant que culé, le défenseur a marqué 21 buts et distribué 101 passes décisives en 391 matches officiels.

L’ex de Séville ou du PSG, ça Il est actuellement agent libre après avoir mis fin à son contrat avec Sao Paulo, est l’un des joueurs les plus importants de l’histoire récente du club : en tant que joueur du Barça, il a conquis trois Ligue des Champions, six Ligues, quatre Coupes du Roi, quatre Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs.

L’également ancien joueur de Sao Paulo est parti à l’été 2016 et son trou sur le côté droit n’a pas eu de remplaçant à égaler. Au cours des cinq dernières années, jusqu’à sept footballeurs ont franchi cette démarcation : Douglas, Aleix Vidal, Semedo, Wagué, Sergi Roberto, Emerson et Sergiño Dest. Ensemble, ils ont signé 21 buts et 64 passes décisives en 562 matches officiels.

Histoire vivante de Barcelone

Alves a été l’un des arrières droits les plus importants dans les récents succès du club et l’un des meilleurs à son poste. Champion olympique avec le Brésil l’été dernier et également joueur important de la Juventus ou du PSG, l’arrière latéral serait prêt à revenir au FC Barcelone à 38 ans et dans l’un de ses moments les plus turbulents du 21e siècle..

Le Brésilien est synonyme d’expérience, de talent et de compréhension du jeu. Le joueur le plus titré de l’histoire du football avec un total de 43 titres, même devant d’autres personnalités telles que Leo Messi, Xavi Hernández ou Leo Messi, pourrait visiter Barcelone dans les semaines à venir et confirmer l’un des retours les plus attendus pour lui fan culé.