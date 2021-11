Dani Alves, un vieux rockeur de la Liga

13/11/2021 à 17:07 CET

Du côté du FC Barcelone, Dani alves, est l’un des grands noms de l’histoire de la Liga. Il est le deuxième joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs dans la compétition avec un total de 422 : seul l’ancien joueur du Barça, Leo Messi, en a joué davantage (520).

Le Brésilien, qui Il est de retour au Camp Nou avec 38 ans et en tant qu’agent libre, il se démarque de joueurs importants tels qu’Antoine Griezmann (404) ou Karim Benzema (396). Il est également le deuxième étranger à avoir disputé le plus de matchs avec le maillot du FC Barcelone toutes compétitions confondues avec 391 matches, toujours derrière Leo Messi (778)..

422 – Dani Alves 🇧🇷 (422) est le deuxième joueur étranger avec le plus de matchs de l’histoire de la @LaLiga après Lionel Messi 🇦🇷 (520) et le deuxième joueur étranger avec le plus de matchs de l’histoire avec le @FCBarcelona_es toutes compétitions confondues ( 391) après Lionel Messi (778). Trajectoire pic.twitter.com/MS5xJbcXEp – OptaJose (@OptaJose) 13 novembre 2021

L’ancien de Séville, de la Juventus ou du PSG a signé avec le FC Barcelone pour le reste de la saison, mais ne pourra pas concourir avant le 1er janvier.. Son charisme, sa compréhension du jeu et sa compétitivité font de lui un renfort de niveau pour le nouvel entraîneur de l’équipe première, Xavi Hernández.

Un nom de luxe pour Xavi Hernández

Alves revient à Barcelone cinq ans après avoir fermé son temps en tant que joueur du Barça : En tant qu’agent libre et après avoir marqué l’histoire dans d’autres clubs importants comme la Juventus ou le PSG, le Brésilien relève le plafond compétitif de l’équipe et met fin au débat sur le poste d’arrière droit.. Dani Alves remplacera Dani Alves lui-même après qu’ils n’aient pas convaincu des noms comme ceux de Douglas, Sergi Roberto, Semedo, Emerson ou Sergiño Dest, entre autres.

ETe défenseur est devenu la première recrue de l’ère Xavi et, malgré son âge et son rythme de compétition lent, il comprend ce dont le club a besoin et comment il peut aider à reconstruire. Suite au départ de Ronald Koeman et à la nomination de Sergi Barjuan comme manager par intérim, le club entre dans une nouvelle dimension sous la houlette de Xavi Hernández.