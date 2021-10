Dani Barez, à un combat UFC

Lorsque Dani barez Il est arrivé à Combate Americas et a commencé à interroger l’équipe du promoteur sur les personnes de son poids. Je voulais savoir qui étaient les meilleurs et les battre. Il savait que traverser l’Atlantique pouvait réaliser son rêve : atteindre l’UFC. Dans cette entreprise, il était sur le point de contester le titre. La pandémie a tronqué ses aspirations. Une autre fois, quand il était à la fenêtre, il avait l’air ralenti. C’était déjà arrivé des années auparavant. Il a réussi à être un champion de BAMMA (l’une des entreprises les plus fortes au niveau continental) et à ce moment-là l’entreprise a fait faillite (il a passé un an et trois mois sans se battre pour elle). Chaque fois qu’il apercevait son rêve, il s’éloignait.

Loin de s’effondrer, il a pris le contrôle de la situation. Il s’est dissocié de Combate Americas et a commencé à traiter le visa de travail pour les États-Unis. Il l’a payé de sa poche dans un seul but : se rendre à l’UFC. “Comme si je devais payer le voyage ou qu’ils me donnaient un préavis d’une semaine, je pourrai me battre là-bas”, a-t-il déclaré à AS quelques jours après avoir terminé son aventure dans Combate Americas. Il n’avait pas à sortir de chez lui en courant, l’appel qu’il attendait arrivait en premier. En juin, il a été officialisé qu’un contrat avec la plus grande entreprise de MMA serait joué. Il participerait à la Dana White’s Contender Series (une émission de téléréalité dans laquelle il y a cinq combats chaque semaine et à la fin du président de l’UFC, il remet les contrats avec l’entreprise aux combattants qu’il aimait. Gagner n’est pas toujours synonyme de entrant dans l’entreprise) et a eu le temps d’arriver dans les meilleures conditions. “Je suis sûr à 100% que je vais gagner“, prévient le Valencien, 32 ans.

En raison de la pandémie et de ce désengagement de Combate Americas, Barez (12-4) n’a plus combattu depuis décembre 2019. “J’ai été très actif. J’aurais aimé me battre davantage, mais je n’ai jamais arrêté de m’entraîner.», affirme le poids mouche valencien. Dans la cage de l’UFC Apex, ce mardi (tôt le matin du mardi au mercredi à partir de 02h00 via l’UFC Fight Pass), l’Américain l’attend Carlos Hernández (6-1). “Il vient sur une séquence de six victoires consécutives, comme moi. J’ai plus d’expérience en MMA, même s’il a une bonne carrière amateur et a pratiqué la lutte toute sa vie. Il a eu une carrière plus guidée, moins dure que la mienne… mais il en est au même point. Le point positif est que j’ai affronté de nombreux rivaux comme lui. Au lieu de cela, Hernández sera la première fois qu’il rencontrera quelqu’un comme moi», analyse l’Espagnol. Son rêve est à un pas. L’UFC, un combat.