Dani Berna mène les Alpes d’Andalousie à Añoreta Golf

Dani Berna.

Dani Berna et Ryan Lumsden Ils mènent les Alpes d’Andalousie à Añoreta Resort et vivront ce samedi un duel de titans dans leur combat pour la première victoire du Soriano et la troisième pour l’Écossais, avec trois Espagnols à leurs trousses : Marcos Pastor, Gerard Piris et Antonio Hortal .

Dani Berna il n’a pas pris un bon départ au deuxième tour, il a commencé avec deux bogeys consécutifs qu’il a résolus avec six birdies pour terminer avec 3 sous le par et un total de moins 6, avec lesquels il a assumé le leadership des Alpes andalouses: « J’ai joué complètement différemment de la façon dont j’ai joué hier. J’ai dépassé le par très vite au début de la journée, mais j’ai ensuite réussi à inverser la tendance. La stratégie était très similaire, mais c’est vrai que j’ai botté un peu moins bien et pourtant j’ai mieux frappé la balle depuis le tee. J’ai fait un bon birdie sur 16 avec un service de bunker très compliqué, mais j’ai ensuite terminé avec deux bogeys idiots avec trois putts. L’objectif est plus que rempli, qui était d’être là-haut pour pouvoir se battre pour la victoire demain ».

Quelle serait sa première victoire dans le Tour des Alpes, quelque chose qui a déjà atteint à deux reprises cette année le scotch Ryan Lumsden et qu’il sortira avec 6 sous la normale pour se battre pour la troisième victoire de l’année après avoir signé la meilleure carte du jour, 66 hits. « Hier, j’étais très frustré par deux bogeys sur les derniers trous et j’avais besoin de me débarrasser de cette épine. C’est difficile pour moi de savoir comment jouer sur ce terrain, mais aujourd’hui j’ai joué très solide. J’ai fait un bogey et je me suis dit : ‘réveille-toi et commence à bien jouer au golf’, et les choses se sont améliorées. Je savais que ce domaine allait me mettre à l’épreuve mentalement, et celui qui réussira gagnera. Mon objectif est sans aucun doute de remporter la troisième victoire et de me qualifier directement pour le Challenge Tour, mais il reste encore 18 trous très difficiles devant ».

A deux coups des dirigeants c’est les Français Catherine Catherine il a fait 68 coups pour un total de 4 sous le par.

Pastor, Piris et Hortal, trois Espagnols à égalité en 4e position

La Cordoue Marcos Pasteur a réalisé 8 birdies et 3 bogeys pour 65 coups et un total de 3 sous la normale : « Mon jeu n’est pas que ce soit le meilleur du monde, mais là où hier j’ai fait des erreurs de celles qu’on appelle non forcées, aujourd’hui j’ai fait des birdies. J’ai laissé des petits putts, mais sinon j’ai très bien joué et j’ai vraiment apprécié mon jeu avec Iñigo Carmona et Kevin Hesbois, c’était magnifique. Demain, il y a 18 trous qui, à Añoreta, sont de longue durée ».

La Lérida Gérard Piris Il a terminé le deuxième tour avec 68 coups pour se donner une chance de victoire : « C’était une bonne journée, j’ai joué très solide ; Je l’ai laissé très près dans le 13 (birdie) et dans le 14 (eagle) je l’ai mis à 80 mètres et il m’a donné des ailes. J’ai aussi eu quelques balles porte-bonheur et d’autres qui ne sont pas aussi chanceuses. Il n’y a pas de tour parfait, mais je suis très satisfait de mon tour et d’être là-haut ».

Le madrilène Antonio Hortal il a fait 70 tirs pour -3 : « J’ai bien joué, beaucoup de birdie au départ, mais à la 17e je suis allé à l’eau et j’ai payé avec un double bogey. Du tee au green, j’ai très bien joué et j’ai bien botté mais je ne sais pas comment se jouent les normales 5 sur ce parcours, donc le résultat n’est pas meilleur. Si demain je trouve la clé par paires 5 je vais m’amuser ».

Très méritoire a été la performance du canari Álvaro Hernández Cabezuela, courant Champion absolu d’Espagne qui sont arrivés à Malaga comme amateur et il est devenu professionnel mardi dernier : « C’était mes deux premiers tours en tant que professionnel, j’ai joué très solidement et j’ai pu contrôler mes nerfs ; Je suis heureux et excité lors de mon premier tournoi professionnel » dans lequel il s’est classé 12e avec moins 1, étant l’un des 14 joueurs qui restent en dessous de la moyenne sur le terrain après le deuxième tour.

La Coupe

Aujourd’hui le rechercher dans le classement, qui a été +4 coups et un total de 47 joueurs, entre eux 18 espagnol dont 6 sont andalous: Marcos Pastor, Daniel Osorio, Gonzalo Vicente, Víctor Pastor, Manuel Quirós et Haiko Dana et quatre amateurs, Marc Sabria, José Manuel Pardo, Víctor García Broto et Borja Martín.

Dernier jour et cérémonie de remise des prix des Alpes d’Andalousie

Demain, samedi, le troisième et dernier jour des Alpes d’Andalousie se tiendra à l’Añoreta Resort. Les joueurs partiront de deux tees, le 3e et le 11e et finiront vers 14h30.

Le groupe des leaders, Dani Berna et Ryan Lumsden, avec Edgar Catherine, jouera le dernier jour à 10h10 sur le 11e tee.

A la fin de la compétition le remise du trophée au vainqueur des Alpes andalouses à Añoreta Resort, en présence de M. Francisco Salado, maire de Rincón de la Victoria et président du Conseil provincial de Malaga ; Mme Nuria Rodríguez, Déléguée du Tourisme de la Junta de Andalucía à Malaga ; M. Antonio José Martín, Conseiller pour le Tourisme et les Sports de la Mairie de Rincón de la Victoria ; M. Ángel Acha Fanjul, PDG d’Añoreta Resort ; M. Eugenio Alises, 2e vice-président de la Fédération royale andalouse de golf ; et M. Javier Gervás, directeur général de JGolf.

Les Alpes d’Andalousie sont possibles grâce au soutien de la Fédération royale espagnole de golf, de la Fédération royale andalouse de golf, de la mairie de Rincón de la Victoria, de Costa del Sol Tourism, Añoreta Resort, du Conseil supérieur des sports, Alps Tour, Allianz , AON , EDP Solar, Kyocera, Tag Heuer, Nextcaddy, Yaphone et JGolf.

Les Alpes d’Andalousie soutiennent la célébration de la Solheim Cup 2023.

Résultats en direct des Alpes d’Andalousie à Añoreta