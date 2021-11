Dani Carvajal débute la victoire 1-0 de l’Espagne sur la Grèce

Dani Carvajal fait à nouveau partie de l’équipe nationale espagnole après s’être remis en pleine forme au cours des dernières semaines. Luis Enrique avait déclaré que l’arrière aurait fait partie de toutes ses sélections en équipe nationale s’il avait été en forme. Les paroles de confiance de Lucho ont été renforcées par un rôle de titulaire pour Carvajal dans un important match de qualification pour la Coupe du monde contre la Grèce. L’Espagne devait gagner le match à Athènes afin de se donner une chance de se qualifier et d’éviter les éliminatoires, la Suède étant actuellement en tête du groupe.

Carvajal n’était pas le seul nouveau visage à entrer dans le onze de départ de Luis Enrique, Raul De Tomas a commencé comme attaquant de l’équipe – en tandem avec Alvaro Morata. Avec RDT, Morata, Carvajal et Sarabia au départ, il y avait quatre produits La Fabrica dans la gamme de départ de l’Espagne. RDT a été cité plus tôt dans la semaine comme affirmant que l’équipe espagnole avait l’ADN de La Fabrica. Rodrigo Moreno est entré dans le match vers l’heure de jeu, ajoutant encore un autre produit Fabrica au mélange.

Quant à la performance individuelle de Dani Carvajal, il a rarement été testé par la Grèce ou leur ailier gauche, Mantalos, ni par l’arrière gauche, Giannoulis. Il y avait une chimie naturelle sur le flanc droit entre Sarabia et Carvajal avec l’ailier rentrant au centre et Carvajal fournissant la largeur en attaque. L’arrière avait 2 dribbles terminés et 1 passe clé. Plutôt que sa production offensive, c’est la capacité de Carvajal à fermer l’espace et à récupérer le ballon rapidement qui s’est démarquée.

Le grand match de l’Espagne aura lieu dimanche, lorsqu’elle affrontera la Suède. Il sera intéressant de voir si Lucho décide de lancer Carvajal avec le Real Madrid en faisant attention à gérer les minutes des arrières depuis son retour de blessure.