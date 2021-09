“Dani Ceballos aimerait beaucoup être au Betis”

09/09/2021

Le à 16:27 CEST

Le défenseur international, Héctor Bellerín a été présenté ce jeudi en tant que nouveau joueur du Real Betis. Lors de sa présentation, le joueur j’avais hâte d’avoir signé pour l’équipe andalouse mais je voulais aussi parler de Dani ceballos, qui était sur le radar de signatures du club andalou mais finalement cela n’a pas été possible.

Héctor Bellerín assure qu’il défendra le maillot du Betis “C’est un sentiment que depuis l’enfance“Cela même son père le sait.”Pouvoir le rendre heureux en réalisant un rêve qui est le sien me rend très excité. Deux semaines avant la fin du marché, il semblait difficile de venir, mais c’est devenu une réalité. Le football n’est pas que de l’argent, le sentiment est important“, mentionné.

Mais lors de sa présentation, il a également eu le temps de se souvenir Dani ceballos, qui a été son coéquipier à Arsenal. Le défenseur assure qu’il te dit depuis longtemps au milieu de terrain du Real Madrid “qu’il retourne au Betis” et ajouté “La chose la plus importante pour lui maintenant est d’être à cent pour cent le plus tôt possible“.

Il a également assuré que le joueur du Real Madrid “Il aimerait beaucoup être au Betis. Nous rêvions de jouer ensemble ici. j’espère qu’il pourra s’accomplir“. La signature de Dani Ceballos pour le Betis n’a pas été possible cette saison et c’est pourquoi a été enregistré avec le numéro dorsal ’19’ par le club blanc. Bien que son leadership ait été en danger, puisque pour Ancelotti le milieu de terrain se tient derrière Camavinga et cela a ajouté sa blessure à la cheville compliquée. C’est pourquoi vous aurez besoin d’une nouvelle destination et Le Betis aura besoin de victimes pouvoir lui faire de la place et le signer sur le prochain marché.